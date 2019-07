Het Prinsengrachtziekenhuis wordt een flexkantoor

Het voormalige Prinsengrachtziekenhuis wordt een flexkantoor. Dit najaar trekt de Belgische flexformule Fosbury & Sons in het monumentale ziekenhuispand tussen de Spiegelgracht en het Leidseplein.

Het is in korte tijd de zoveelste flexwerkaanbieder die in een kapitaal pand in de binnenstad van Amsterdam neerstrijkt. Vorig jaar betrok concurrent Tribes het voormalige schoolgebouw van de HES aan het Raamplein. De vraag naar flexibele werkplekken, die desgewenst per maand gehuurd worden, is in Amsterdam onverzadigbaar.

Het OLVG, waaronder het Prinsengrachtziekenhuis sinds 1994 ressorteerde, doekte het laatste binnenstadhospitaal in 2014 op. Als ziekenhuis deed het toen al geen dienst meer, wel als EHBO-post en polikliniek.

Kraamafdeling

Het complex van bijna 7000 vierkante meter tussen de Prinsengracht en de Kerkstraat kwam dat jaar in handen van een projectontwikkelingscombinatie waarin zowel het Amsterdamse COD (5 Keizers, B amsterdam, hotels Motel One en Nhow,) en Miltten (Westergasfabriek, De Zonnewijser. Werkheater) de handen ineen sloegen met internetondernemer Maarten Beucker Andreae.

COD heeft de afgelopen jaren in de voormalige kraamafdeling en de achterliggende nieuwbouw tien kapitale appartementen gebouwd, die op een na allemaal zijn verkocht. Millten en Beuckers Andreae hebben de rest van het ziekenhuis, waarvan het oudste deel uit 1856 stamt, nu verbouwd tot kantoorruimten.

Aanvankelijk wilden ze er zelf een ‘clubhuis voor ondernemers’ uitbaten. “Maar toen werden we op Fosbury gewezen,” zegt Foppe Eshuis van Miltten, “Dat had toen net een vestiging in Brussel geopend. Het was precies wat wij van plan waren.”

Lidmaatschappen

Naast kantoorruimten krijgt het complex vergaderzalen, restaurants - waarvan eentje semi-openbaar - en loungeruimten. Naast flexkantoren en -bureaus gaat Fosbury ook lidmaatschappen aan ondernemers aanbieden. “Zodat ondernemers ons ook kunnen gebruiken als een soort ambassade in de Amsterdamse binnenstad,” aldus Beuckers Andreae.

De vestiging moet dit najaar open gaan. Onder meer Picnic, Young Capital, Ace & Tate, Tony’s Chocolonely, Ticketswap en Temper hebben zich al als huurder gemeld.

Fosbury opent begin volgend jaar ook een vestiging in het voormalige Y Point aan de Van Diemenstraat en is op zoek naar tenminste nog een plek in de stad. Ook is er al een contract voor een vestiging in Den Haag.