Het Pridegevoel in de Reguliersdwars? 'Heel beperkt’

Vanwege de coronapandemie gaat Pride Amsterdam niet door. Toch maakt de gemeente zich weer op voor een druk weekend in het centrum. Donderdagavond viel het in de Reguliersdwarsstraat mee.

Sinds een jaar woont Daphne Zuurveen (20) in Amsterdam. Ze leidt een vriendin rond door het centrum en dus ook door de Reguliersdwarsstraat. “Wanneer zou de Pride zijn? Niet deze week, toch?” Bij nader inzien zijn de regenboogvlaggen haar wel opgevallen.

Het vat de sfeer in de straat donderdagavond samen. De straat is traditiegetrouw roze verlicht, maar de straatlantaarns benadrukken vooral de rust en de leegte die er doorgaans op een donderdagavond tijdens de Pride niet zijn.

Normaal gesproken biedt de Reguliersdwarsstraat dan ruimte aan 4500 mensen, verdeeld over twee grote straatfeesten. Nu mogen er maximaal 800 in, aldus Eward Koning, bestuurder van ondernemersvereniging Secret Village.

Is het Pridegevoel er nog wel? “Heel beperkt,” zegt hij. Koning zorgt er namelijk voor dat mensen niet met hun drankje op straat staan. “We willen een veilige Pride. Je kunt op een terras zitten, maar meer smaken zijn er niet.”

Toch verwacht de gemeente dit weekend – vanaf vrijdag – meer drukte op straat. Koning ‘weet vrijwel zeker’ dat het te druk wordt. Eerder nog zei Arjan Kröner, uitbater van enkele kroegen in het centrum, in deze krant dat hij mogelijk zijn bars wilde sluiten om de drukte tegen te gaan.

Beperkingen

Dat lijkt in de Reguliersdwarsstraat niet meer nodig: de gemeente en de ondernemersverenigingen in de straat hebben besloten om van­wege de maximaal toegestane capaciteit enkel bewoners, werknemers en mensen die een plek op een terras gereserveerd hebben de straat in te laten.

De 19-jarige Kees Kortman heeft voor vrijdagavond nog geen plekje gereserveerd. “Het is veel rustiger dan normaal,” zegt hij als hij zijn fiets parkeert. Nog voordat hij in Amsterdam woonde, kwam hij al in de Reguliersdwarsstraat. “Het voelde als thuiskomen.”

Vorig jaar stond hij nog midden in een van de straatfeesten. “Als de Pride volgend jaar doorgaat, hoop ik meer mijn stem te laten horen.” Voor vanavond blijft het bij een drankje.

Club NYX in de Reguliersdwarsstraat opent vrijdag- en zaterdagavond de deuren voor een ‘NYX Café’. Maximaal 100 mensen – in plaats van 900 – krijgen een zitplaats in de club toegewezen op anderhalve ­meter afstand.

“We merkten dat onze vaste gemeenschap naar huis wilde komen,” zegt marketingmanager Junior van Keulen. “Sommigen moesten bij hun ouders blijven, anderen zaten ver buiten Amsterdam.” Voor veel vaste bezoekers betekende het dat ze niet helemaal zichzelf konden zijn, en bijvoorbeeld bepaalde make-up of kleding niet konden dragen.

Familiegevoel

“Bij ons kan dat wel en kunnen ze hun familie weer zien,” zegt Van Keulen. “Bovendien hebben we net zoals altijd dj’s en dragperformances: dit keer vooral met beginnende artiesten.”

De Reguliersdwarsstraat heeft overigens nog niet haar magie verloren, zo blijkt wanneer de Duitse dragqueen Char De Nay (24) midden op het voetpad ten tonele verschijnt. Waarom die naam? “Ik ben goedkoop, wit en dronken.”

Haar avond is tot nu toe geweldig geweest. “Het is anders, maar op z’n minst komt onze gemeenschap samen. En juist nu het niet in deze week kan, vier ik liever elke dag Pride.”

Dat beaamt de 21-jarige Abby – zonder achternaam, omdat hij bij zijn familie nog niet uit de kast is. “Pride is leuk, maar ik vind dat iedereen dagelijks zichzelf moet kunnen zijn. Hetero’s kunnen dat ook.” Zijn vriend Alexander (25), rechtenstudent, is het daarmee oneens. “We hebben onszelf zolang moeten onderdrukken. Dit had onze week moeten zijn.” Maar, zegt Abby: “Ik heb geen Pride nodig om de Reguliersdwarsstraat in te gaan.”

Pride of niet, de heren besluiten voor een cocktailtje te gaan – “of drie,” zegt Abby.