Het Postzegelpark: de grasmat is een modderbad, de fontein een vuilnisbak

Dit is een gevalletje ‘het had zo mooi kunnen zijn’. Frisgroen gras op de trambaan, overal planten en kinderen op de waterspeelplaats die kraaien van plezier.

Tot zover de aspiraties. Het liep anders.

Zo is het fraaie gazonnetje van het Postzegelpark aan de Nieuwezijds Voorburgwal inmiddels een modderpoel. Een optimist zou kunnen denken: ach, het is winter, dat fikst de lente straks wel. Maar wie beter kijkt, ziet bandensporen in de modder. En de realist weet: tegen autobanden is zelfs de meest hufterproof grassoort niet bestand.

XL badkuip

Hier rijden dus auto’s dwars door het parkje, terwijl er een keurige weg voor ze is aangelegd. Dat is probleem 1. Probleem 2 is de speelfontein. Dat is een soort XL badkuip met een sproeier op de plek waar het putje behoort te zitten. Leuk op een artist’s impression, maar in de echte wereld is het een puinbak.

Er liggen peuken, heel veel peuken, in, een lege wijnfles, platgetrapte blikjes Amstel, een verpakking van lachgaspatronen, doorweekte tissues en een leeggegeten pak chocoladekoekjes. “Het ziet er verschrikkelijk uit. Er liggen ook bijna altijd scherven in. Scherven! Wie laat zijn kinderen tussen de glasscherven spelen? Niemand,” zegt Joost Kroon van het snoeperige restaurant Het Stadspaleis, dat pal aan het park staat. De gemeente is volgens Kroon door de omwonenden gewaarschuwd. “Maak geen kinderspeelplaats, er wonen in dit deel van de stad amper kinderen. Nu is het een hangplek. In de zomer slapen er zelfs wel eens mensen in.”

In juni geopend

Het Postzegelpark is onderdeel van de Oranje Loper: een project van de gemeente waarbij de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten van Raadhuisstraat tot Mercatorplein worden vernieuwd. Bij de opening in juni lag het parkje er nog pico bello bij. Wat is er in die zeven maanden precies misgegaan? Kroon weet het wel: Gebrek aan onderhoud. “De kinderspeelplaats is vies, smerig en gevaarlijk, maar de gemeente houdt het niet schoon. Dat is ook niet zo makkelijk, want je rijdt niet met een veegwagentje door zo’n bak.”

De ‘groen’strook zelfde verhaal: er rijden auto’s overheen, en niemand die de automobilisten belemmert. “Of het asogedrag is of een verkeerde afslag, weet ik niet. Een beetje van beide, vermoed ik. De gemeente zou van die flappen kunnen plaatsen, zodat er alleen trams doorheen kunnen. En betere bewegwijzering aanbrengen,” oppert Kroon. “Maar niemand neemt de verantwoordelijkheid.”

Vuilgrijper gekocht

Er is ooit weleens een bedrijf gekomen om de speelfontein graffitivrij te maken en Kroon heeft de plantsoenendienst ook ooit gezien. “Maar die mochten alleen wieden. De shit bleef dus liggen.” Kroon heeft ten einde raad zelf maar een vuilgrijper gekocht. “Nu staan we zelf op te ruimen.”

Natuurlijk, dat er een nieuw park ligt is hartstikke mooi, vindt Kroon. Maar zorg er dan ook goed voor. “Dit heeft de gemeente godvergeten veel gekost – allemaal gemeenschapsgeld. Het verval begon al de dag na de opening. Alsof je een Lamborghini koopt, maar geen geld hebt voor de benzine en de reparaties.”

Stadsdeel centrum: ‘We gaan kijken naar belijning en borden’ In een reactie laat een woordvoerder van stadsdeel Centrum weten dat het logisch is dat het park er in januari ‘minder mooi bij ligt’. “We zijn wel in overleg over extra reiniging, omdat we zien dat het park snel vervuild raakt. Auto’s mogen niet over de groene trambaan rijden, maar het lijkt alsof dat nog niet bij iedereen bekend is.” “Om te voorkomen dat auto’s daar verkeerd rijden, kunnen we op dit moment geen fysieke maatregelen nemen. De tram moet er nog wel langs kunnen. We gaan kijken naar belijning of bebording om de situatie te verbeteren.”

