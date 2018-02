Het poeptaboe is niet alleen bij Willem Holleeder voorbij

Heel Holland kakt

Door: Mara Grimm



Ik krijg het beeld maar niet uit mijn hoofd: Willem Holleeder die zit te kakken terwijl hij een gesprek voert met zijn zus. Dat deed hij graag.



Althans, dat beweerde zus Sonja tijdens het Holleederproces. Hij zette de douche aan, ging op de plee zitten, vroeg zijn zus erbij te komen en begon over Endstra of misschien wel gewoon over het weer. Ik vind het een even goor als gezellig idee.



Wat dit met eten te maken heeft? Helaas een heleboel. Want het poeptaboe is niet alleen bij de Holleedertjes voorbij.



Mede dankzij de verschijning van het overigens ontzettend goede boek De Voedselmachine (met de hilarische ondertitel 'De charme van je darmen') is het niet alleen geaccepteerd om over je stoelgang te praten, maar zijn we ook opeens druk met de gezondheid van onze darmen. En dat zie je steeds vaker terug in onze boodschappenmandjes.



Was antioxidant een jaar geleden nog het toverwoord en propten we ons ongeacht het seizoen vol met rood fruit, onze nieuwste gezondheidsobsessie is gut health. We kopen psylliumvezels, peperdure probiotica en ­voeding die goed is voor onze darmen.



Dat laatste ­levert culinair gezien veel interessants op.



Zo is gefermenteerd voedsel mainstream geworden. Fermenteren is een eeuwenoude manier om etens­waren te conserveren. Omdat het voedsel door het ­fermentatieproces wordt voorverteerd, schijnt het ­prettig te zijn voor je darmen.