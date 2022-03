Het Parool zoekt stagiairs verslaggeverij

Beeld Parool

De verslaggeverij werkt iedere dag aan het nieuws over Amsterdam en de wereld daaromheen. Binnen deze stage ga je vaak op pad en schrijf je artikelen voor zowel online als papier over uiteenlopende onderwerpen.

Daarnaast werk je mee aan vaste rubrieken voor de bijlage PS: van de ‘Open’, waarin dagelijks een nieuw geopende zaak in Amsterdam centraal staat, en de ‘Weekendtips’, tot de ‘Selfie’, waarin tieners worden geïnterviewd over hun telefoongebruik. Ook is er tijdens je stage ruimte om grote verhalen te schrijven.

Wij zoeken iemand met:

• gevoel voor nieuws

• creativiteit

• initiatief

• zelfwerkzaamheid

• een goede taalvaardigheid

• binding met Amsterdam

Wij bieden:

• volop kansen om ervaring op te doen

• goede begeleiding

• een stagevergoeding van 350 euro per maand

Opleiding: journalistiek of journalistieke ervaring

Stageduur: 3 maanden, van juni t/m augustus

Mail je cv, motivatie en een paar eerder geschreven artikelen naar stage@parool.nl.