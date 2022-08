Oproep

Het Parool wil van jou weten: is het gelukt om je eerste studentenwoning in Amsterdam te vinden?

Het academisch jaar gaat beginnen, de introductieweken staan al in de steigers, maar voor veel studenten ontbreekt het nog aan een essentiële behoefte: woonruimte. Het Parool komt graag in contact met studenten die hun eerste woning in Amsterdam hebben gevonden of nog zoeken.