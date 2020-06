Het ov start weer op, maar de reiziger moet nog wennen

Hooguit enkele tientallen reizigers hebben geen enkele moeite om afstand te houden van elkaar Beeld Marc Driessen

Met of zonder mondkapje: anderhalve meter afstand houden is een eitje op de eerste dag dat metro’s, trams en bussen weer een bijna-normaal dienstrooster rijden. Want het is - nog steeds - uitgesproken rustig in het openbaar vervoer. Vooral opvallend is het volledig ontbreken van middelbare scholieren in trams en metro’s.

Neem de Noord/Zuidlijn tussen CS en Vijzelgracht: hooguit enkele tientallen reizigers hebben geen enkele moeite om afstand te houden van elkaar. Het zijn mensen in werkkleding, verdiept in hun telefoon alsof er niets aan de hand is. Alsof het eigenlijk niet heel erg vreemd is dat iedereen zijn gezicht heeft verstopt achter mondkapjes in alle soorten en maten. Is de sfeer gelaten of is dat slechts perceptie?

Lege trams

Het beeld in de metro is moeiteloos door te trekken naar andere vervoersmiddelen op en rond de ov-knooppunten. Normaal gesproken is het hier tussen acht en negen oeverloos druk, maar nu rijden trams grotendeels leeg af en aan. Een van de bestuurders zegt het ook: “Wij starten op, maar onze reizigers moeten nog even wennen.”

Dat zegt ook een vrouw die net uit de trein uit Haarlem stapt, haar mondkapje als een slabbetje om haar nek. “Het is rustig. Ik had mijn mondkapje op, maar we zaten maar met zijn vijven in het treinstel: volgens mij had het niet zo gehoeven. Nou ja, ik doe het maar.”

Op de perrons van de metro lopen de meeste mensen zónder mondkapje op het moment dat ze uit de voertuigen zijn gestapt en de verplichting er niet meer is. Streng zijn ze nog niet, de handhavers tijdens deze eerste mondkapjesdagen.

Twee reizigers die vanuit Noord naar station Rokin reizen, hebben geen mondkapjes. Twee aanwezige handhavers wijzen op de sticker waarop staat dat mondjes verplicht zijn, maar doen er verder niets aan. “Het is nu nog zo rustig.”

