Het open dagen-circus barst los: wat te verwachten?

1. Hoeveel scholen moet een scholier bezoeken?

De ruim tachtig scholen in de stad hebben open dagen of open avonden. Sommige scholen organiseren 'scholenmarkten'. Zo kunnen achtstegroepers dinsdag verschillende scholen leren kennen op de scholenmarkt van schoolbestuur Esprit in het Marcanti College.



Daar stellen nieuwe schoolconcepten als Cartesius 2, Spring High en Denise zich voor. Dat scheelt tijd en heen-en-weer fietsen. Het Cartesius 2 had vorig jaar ­bovendien zo veel bezoekers dat er lange rijen stonden.



Het is een uitdaging om 12 of meer scholen te bezoeken in de krap twee maanden waarin open dagen worden gehouden.