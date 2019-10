Het ontmantelde MC Slotervaart: ‘De medicijngeur ruik je niet meer’

‘Ik was de gedroomde telefonist’

Decennialang werkte Henk Kortschot (63) bij het Slotervaart, de laatste jaren als telefonist. Een nieuwe baan heeft hij nog niet.

Juni 1978 liep Kortschot met zijn blindenstok het ziekenhuis binnen. Hij werd er aangesteld als dictafonist om de verslagen van de röntgenologen uit te tikken. Hoewel hij geen medische term kende, nam het Slotervaart, een sociaal ziekenhuis, hem aan. “Niemand wilde de hele dag typen. Ik ben dol op typen.”

Toen hij 22 jaar later RSI kreeg, stelde het ziekenhuis hem aan als telefonist. Zo’n 750 tot 800 telefoontjes per dag beantwoordde hij. Kortschot werd ‘de stem van het Slotervaart’. “Ik nam de telefoon op met: ‘Goedemorgen, MC Slotervaart. Met Henk’.”

“Ik kon aan de stem horen of mensen echt ziek waren en deed er alles aan ze in contact te brengen met hun arts.”

Twee avonden in de week werkte hij er als vrijwilliger voor ziekenomroep Domino. Hij ging langs de bedden om verzoekplaatjes op te halen.

Dat het ziekenhuis failliet ging, verbaasde Kortschot niet. “Er was altijd geld tekort. De draaideur was stuk, er waren lekkages. De balie was zo oud als het ziekenhuis zelf. Afspraken en zelfs operaties werden afgezegd. Er zijn een stuk of tien managers geweest, maar niemand kon het voor elkaar krijgen. We waren vier keer bijna failliet. Het loopt wel los, dachten we. Toch was het een schok toen het echt dichtging.”

Nu zit hij thuis op de bank. “Het Slotervaart deed er door de jaren heen alles aan me in dienst te houden. Ze schaften steeds de juiste apparatuur voor me aan. Ik was voor hen de gedroomde telefonist. Ik denk dat ik voor menig bedrijf nog wel wat kan betekenen.”