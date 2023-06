Het ongeluk maakte van Hans van Maanen (72) een verkeersactivist: ‘De letselschade? Het meest zuurverdiende geld van mijn leven’

Per dag vinden in Amsterdam drie ernstige verkeersongevallen plaats. Achter die getallen gaan droevige verhalen schuil, zoals het verhaal van Hans van Maanen: ‘Bij de overheid ontbreekt de wil het verkeer veiliger te maken.’

Hans van Maanen (72) is een verkeersactivist. Het bestuurslid van de Vereniging Verkeersslachtoffers vindt het belachelijk dat er vorig jaar in Nederland 737 mensen overleden door verkeersongelukken. “Dat zijn er twee per dag,” zegt hij. “En dagelijks belanden zo’n zestig verkeersslachtoffers in het ziekenhuis. Meer dan een kwart heeft blijvend letsel.”

Van Maanen is een van hen. Hij trekt nog altijd een beetje met zijn linkerbeen naar aanleiding van een motorongeluk in 1990, toen hij 40 jaar was. Bij de Utrechtsebrug reed Van Maanen door het groene licht, maar hij werd geschept door een Volvo die door rood reed.

Bovenbeen gebroken, kniebanden gescheurd, onderbeen verbrijzeld en enkel gebroken. Hij moest vier operaties ondergaan en revalideerde drie jaar. “Ik werkte als researcher bij Shell met mijn hoofd, dus het ongeluk had geen invloed op mijn professionele loopbaan. Wel was ik ongeveer een jaar niet inzetbaar.”

Van Maanen hekelt de moeizame juridische afwikkeling van het ongeluk. Via eigen metingen van de situatie ter plekke en eigen technische berekeningen (‘ik ben niet voor niets een gepromoveerd natuurkundige’) had hij naar zijn idee aangetoond dat de tegenpartij fout zat. “Maar die rechter met z’n alfaopleiding snapte het technische bewijs simpelweg niet.” De zaak werd bij gebrek aan getuigen geseponeerd.

Via advertenties in drie dagbladen vond Van Maanen toch een getuige, waarna hij in het gelijk werd gesteld. “Maar de letselschade die ik uiteindelijk kreeg – ik zeg niet hoeveel –, vond ik veel te laag. Het is het meest zuurverdiende geld van mijn leven.”

Via de Vereniging Verkeersslachtoffers strijdt Van Maanen voor veiliger verkeer en een betere juridische positie voor slachtoffers. “Het is onverteerbaar dat verkeersslachtoffers die blijvend invalide raken eindigen in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), en daarna hun eigen vermogen moeten opeten. Verzekeraars van schuldigen zijn ook verschrikkelijk; ze rekken procedures nodeloos en komen met verzonnen ‘oorzaken’ van de blijvende klachten, zodat deze niet door de aanrijding veroorzaakt zouden zijn.”

Van Maanen heeft vergaande ideeën over een betere verkeersveiligheid. Hogere boetes met een recidiveregeling, een verbod op suv’s en sportauto’s (‘je mag 130 kilometer per uur, het is schandalig dat een Porsche 330 kan’) en meer gebruik van technologie. Denk aan automatische snelheidsbegrenzers, meer gebruik maken van camera’s en andere data, een slotje op je auto dat je alleen kunt ontgrendelen met een geldig rijbewijs.

Terwijl hij dat op een terrasje in de Rijnstraat vertelt, raast een elektrische fiets voorbij. “Belachelijk dat zo’n ding juridisch gezien een fiets is,” zegt hij. “Dat is gewoon een brommer. Met goede ingrepen kan de overheid het verkeer veiliger maken, maar de wil ontbreekt.”

Drie ernstige ongevallen per dag in Amsterdam Per dag vinden in Amsterdam gemiddeld drie ernstige verkeersongevallen plaats. Vorige week werd bekend dat dat er in 2022 1150 in totaal waren. Tijdens de coronaperiode daalde het aantal ongevallen naar 873 in 2021 en 820 in 2020. Vooral fietsers en voetgangers zijn in de stad vaak het slachtoffer. De gemeente heeft eerder de ambitie uitgesproken om het aantal ernstige verkeersongevallen met ten minste een kwart terug te dringen. De verkeersongevallencijfers zijn al jaren incompleet: de gemeente maakt noodgedwongen gebruik van politiegegevens om deze in kaart te brengen. Cijfers van ziekenhuizen en ambulancediensten ontbreken vooralsnog. De gemeente hoopt dat die na de zomer beschikbaar zijn en verwacht dan een stijging van de cijfers.