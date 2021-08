Het OLVG belt wachtlijsten na: wie heeft nú zorg nodig en wie kan nog wachten?

Meer dan 11.000 patiënten wachten nog op een operatie in Amsterdam. Om een beeld te krijgen hoe het deze patiënten vergaat, screent het OLVG hen op afstand. ‘We zijn u niet vergeten.’

In een kamertje in OLVG Oost, ver weg van de poli’s en de patiëntendrukte, zit Laura de Haan, student biomedische wetenschappen, patiënten met een haperende galblaas te bellen. De één na de ander. Ze wil weten hoe het gaat. “Heeft u pijn? Hoeveel pijn heeft u op de schaal van tien? En hoe vergaat het wachten?”

De Haan luistert aandachtig en vinkt op haar scherm een lijst af. Al deze vinkjes en scores gaan op de grote hoop, de computer maakt er een berekening van en komt met een lijst. Een urgentielijst. Als mensen hoog scoren op pijn of op bepaalde klachten die bij een aandoening horen, dan komt er vlaggetje achter hun naam. Een vlaggetje betekent: urgent. En: deze patiënt verdient voorrang bij een operatie.

Planbare operaties

Ziehier het nieuwste hulpmiddel bij het plannen van de ok-roosters van OLVG: het regiecentrum. Het is nog een centrumpje, maar de hoop en wens is om dit de komende tijd uit te breiden. Hier worden patiënten gebeld die bij OLVG op de wachtlijst staan voor een operatie.

Door de coronapandemie en de druk op de ziekenhuizen, zijn veel niet urgente, planbare operaties uitgesteld. Bij het OLVG is die lijst intussen opgelopen tot 5200 wachtende patiënten. De grote vraag is: hoe vergaat het hen? “Al is de boodschap ook: we zijn u niet vergeten,” zegt OLVG-chirurg en mede-initiatiefnemer van de regiekamer Ruben van Veen.

De afgelopen weken draaide in de regiekamer een proef met galblaaspatiënten. Nu wordt de pilot uitgebreid naar patiënten met liesbreuken. Daarna volgen waarschijnlijk de maagverkleiningen en de orthopedische ingrepen. Dat de galblazen het spits afbijten is geen toeval, vertelt de chirurg. Het is een tamelijk onschuldige aandoening die, als je niet oplet, wel ernstige complicaties kan geven.

“Het zou ontzettend vervelend zijn als iemand een sepsis (een heftige ontstekingsreactie, red.) ontwikkelt omdat hij te lang op de wachtlijst staat.” Aan de hand van de informatie die het belteam vergaart en de selectie die de software vervolgens maakt, moeten de risicogevallen boven komen drijven.

Tijdens de pilot werden circa 100 patiënten gebeld die op de lijst staan voor een galblaasoperatie. Veertig daarvan kregen van het regiecentrum een vlaggetje. Dat zijn de mensen die risico lopen op complicaties. Tien mensen waren van de klachten af. “Die zeiden: opereer me maar als ik weer klachten krijg.”

Wachtlijst

En ongeveer veertien patiënten waren elders al geopereerd, vaak in een zelfstandige kliniek. Die kunnen dus sowieso van de wachtlijst. De lijst van 5200 is dus niet in beton gegoten. Wat ook niet op de teller staat, zijn de klachten die zich nog bij de huisarts moeten openbaren. De huisartsen hebben sinds het begin van de pandemie 1,4 miljoen minder verwijzingen geschreven. De verwachting is dat veel patiënten tijdens de coronacrisis met pijn, vlekjes, druk op de borst en andere symptomen zijn blijven doorlopen en zich vroeg of laat met een verwaarloosde klacht bij de huisarts melden.

In vergezichten ziet Van Veen systemen die zo goed zijn afgestemd dat – op afstand en automatisch – alarmbellen bij de specialist afgaan als de patiënt thuis zorgwekkende waardes in zijn computer invoert. Met meer ouderen die langer zelfstandig thuis wonen, en een voortschrijdende technologie, voorspelt de chirurg dat veel zorg zich naar huis zal verplaatsen.

Het OLVG experimenteert bijvoorbeeld al met chemo aan huis, waarbij een verpleegkundige met een bakfiets naar de patiënt toe komt. Bij zorg op afstand hoort ook een goed systeem dat de patiënt in de gaten houdt. Het regiecentrum is volgens Van Veen een aanzet daartoe. Maar zover is het nog lang niet. “Nu is het belangrijk om stuwmeer aan uitgestelde zorg weg te werken. Dat moet eerst.”