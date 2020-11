Het nieuwe Bos en Lommerplein: bankjes, bomen en een paviljoen

Impressie van het vernieuwde Bos en Lommerplein. Beeld Koolhoven & Partners

Het ruim 5000 meter grote plein krijgt in het nieuwe jaar een facelift. Het nu vrij kale gebied moet hiermee volgens architectenbureau SUM Architecten, het brein achter het ontwerp, de ‘huiskamer van de buurt’ worden.

Om de leefbaarheid in de buurt te vergroten, krijgt het plein nieuwe bestrating, meer bankjes, bomen en speelplekken. Ook de winkelpuien van winkelcentrum BoLo - in 2004 gebouwd - worden aangepast om het een meer uniforme uitstraling te geven.

Paviljoen

Daarnaast komt er op het plein een paviljoen van ruim 100 vierkante meter. Wat daarin komt is nog niet bekend. “Denk aan en goede delicatessenzaak, een chocolaterie, een ijssalon of een klein zaakje met een terrasje. Maar ook andere invullingen zijn mogelijk,” zegt een woordvoerder van het winkelcentrum.

De toekomstige ‘huiskamer’ van de buurt. Beeld Koolhoven & Partners

Hoewel de plannen grotendeels vaststaan, is er ook nog ruimte voor inbreng van buurtbewoners. Zo kunnen ze aangeven of ze een kunstwerk op het plein willen. Ook kunnen ze suggesties doen voor evenementen die in de toekomst op het plein worden georganiseerd.

De verbouwing gaat ongeveer vier maanden duren en gaat begin 2021 van start. De warenmarkt op het plein moet daarvoor wijken.