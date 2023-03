Het Muizenhuis verhuist naar pand van vijf verdiepingen op het Muntplein

De nieuwe locatie op het Muntplein wordt naast een winkel en museum ook het hoofdkwartier van het bedrijf, waar workshops gegeven zullen worden. Beeld Karina Schaapman

Jarenlang waren de imposante miniatuurdecors uit de boeken over de twee muisjes Sam en Julia, geschreven door Karina Schaapman, te bewonderen in een winkel in de Jordaan. Aankomende zomer krijgt het Amsterdamse familiebedrijf achter het succes de sleutel van een nieuw pand aan het Muntplein.

“Op nummer 8, op het hoekje van de Kalverstraat,” zegt Schaapman. “Het grappige is dat het Muntplein in de 17de eeuw het Schapenplein heette.”

De verhuizing van het knusse pand van 80 vierkante meter naar 225 vierkante meter in een gebouw met vijf verdiepingen wordt een hele operatie, zegt Schaapman. Van alle zeventien boeken gaan de zelfgebouwde decors mee, inclusief die in de OBA stond. Naast een winkel en museum, wordt de nieuwe locatie op het Muntplein ook een plek waar workshops worden gegeven en komt er twee verdiepingen aan kantoorruimte. “Het wordt ons internationale hoofdkwartier.”

Familiebedrijf

Schaapman werkt met haar vier kinderen en schoonzoon in het bedrijf, dat inmiddels een internationale operatie is. De Muizenhuisboeken zijn in 28 talen vertaald en worden in 34 landen uitgegeven. Ook wordt er gewerkt aan een internationale tv-serie, geproduceerd door een Franse en Duitse zender. “We zijn langzaam de wereld aan het veroveren, zonder bommen of granaten, maar met muisjes,” aldus Schaapman.