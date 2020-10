Het mondkapje op school is snel ingeburgerd: ‘Leerlingen zijn er heel relaxt onder’

Leerlingen van het Amsterdams Lyceum dragen een mondkapje tijdens de inloop van de les. Beeld ANP/Evert Elzinga

Bij de conciërge van het Montessori Lyceum Oostpoort stond voor de zekerheid een grote doos mondkapjes klaar, maar toen directeur Sander Jacobs maandagochtend door de gang liep zag hij dat dat de meeste leerlingen er ‘gewoon’ al een van thuis hadden meegenomen.

Vanaf maandag geldt op alle middelbare scholen een ‘dringend advies’ voor het dragen van mondkapjes in de gang, tijdens pauzes en in praktijklokalen. Het kabinet hoopt op deze manier de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle Amsterdamse schoolbesturen lieten bij monde van onderwijswethouder Marjolein Moorman al weten gehoor te geven aan de oproep, maar na een rondvraag blijkt de uitvoering van het beleid nog wel per school te verschillen.

Advies

Waar Jacobs samen met wat collega’s maandag in de gang stond om leerlingen te herinneren aan hun mondkapje, wordt er op het 4e Gymnasium in Amsterdam-West nauwelijks gehandhaafd. “Actief handhaven verhoogt de werkdruk en dat gaan we op dit moment uit de weg,” zegt rector Jeroen Bergamin.

“We zijn blij dat we les mogen geven, maar vanwege alle andere coronamaatregelen die nageleefd moeten worden is het op dit moment wel erg zwaar.” Bergamin schat dat ongeveer de helft van zijn leerlingen maandagochtend een mondkapje bij zich had.

“Op de gangen wordt het redelijk nageleefd, maar in de pauze zijn de meeste mondkapjes af. Dat is jammer, maar ik ga daar nu niet het gesprek over aan. De mondkapjesdiscussie zorgt voor veel verdeeldheid, ook onder ouders, en ik wil leerlingen niet in een rare positie brengen tussen hun ouders aan de ene kant en school aan de andere.”

Ook het Montessori Lyceum Oostpoort, het Calandlyceum en het Lumion benadrukken dat het advies wel echt als advies gezien wordt. “We hebben expliciet vermeld dat we geen straffen geven voor het niet dragen van een mondkapje,” zegt Jacobs. “We moedigen het aan, maar daar blijft het bij. De uitvoer is ieders eigen verantwoordelijkheid.”

Goede intentie

Enkele scholen, waaronder het Amsterdams Lyceum, hebben het besluit van het kabinet niet afgewacht. Daar worden leerlingen al vanaf het begin van het schooljaar verplicht een mondkapje te dragen. “Daar handhaven we ook actief op,” zegt waarnemend rector Hellen Andriessen. Het resultaat: van de 1100 leerlingen liep maandagochtend slechts een enkeling zonder mondkapje het gebouw binnen. Andriessen: “Dat is geen onwil, waarschijnlijk gewoon vergeten.”

Volgens de waarnemend rector reageerden de leerlingen vanaf het begin positief op het ‘zeer dringende advies’ om mondkapjes te dragen. En ook de andere schooldirecteuren onderschrijven dat het mondkapje op de eerste dag niet of nauwelijks tot discussies heeft geleid.

“Leerlingen zijn er heel relaxt onder,” zag ook Jacobs. “Of ze zich aan alle hygiënevoorschriften houden wat betreft mondkapjes wisselen en uitwassen weten we natuurlijk niet, maar de goede intentie is er zeker.”