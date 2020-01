Het moet rustiger: gemeente stelt paal en perk aan reclame-uitingen

De drukke stad heeft een rustiger straatbeeld nodig, vindt het Amsterdamse gemeentebestuur. Daarom gaat een verbod in op reclames met videobeelden of dieren, en reclames voor ongezond voedsel waarbij de fabrikant zich richt op kinderen. Ook steigerdoeken gaan in de ban.

“In onze drukker wordende stad is het straatbeeld ook steeds drukker door reclame. Daarom willen we paal en perk stellen aan reclame-uitingen,” aldus wethouder Laurens Ivens.

De verboden zijn vervat in een verordening, die nu voor inspraak wordt voorgelegd aan de Amsterdamse bevolking.

Het verbod op bewegende reclames op straat was al eerder aangekondigd, op aandringen van de gemeenteraad. Stadsdeel Centrum trok diverse vergunningen in, maar dat ging allemaal te snel, oordeelde de rechter. De gemeente neemt het verbod daarom op in een set regels die geldt voor heel de stad, om juridische bezwaren weg te nemen.

Snoepreclame

Ook een verbod op snoepreclame gericht op kinderen kwam al eerder voorbij. Amsterdam weerde dit soort reclames al van metrostations en sportclubs. Ze zijn straks, als de nieuwe regels door de inspraak zijn en als de gemeenteraad heeft ingestemd, helemaal niet meer mogelijk in de stad.

In 2017 verscheen ineens een rendier op de Dam, als onderdeel van een reclame voor een onderbroekenmerk. Een broodjeszaak in Zuid stalde in hetzelfde jaar een koe voor zijn zaak. Deze reclames zorgden voor nogal wat ophef en de gemeente verbiedt voortaan de inzet van dieren om meer spullen te verkopen.

Grote steigerdoeken staan ook al jaren ter discussie. Onlangs nog in Zuid, toen een metershoge Robert de Niro voorbijgangers aankeek. Reclames op deze doeken mogen niet meer. Alleen een melding over de werkzaamheden achter het doek zijn nog toegestaan.