Het metalen harnas knelt als een soort martelwerktuig om de plataan

De gewurgde boom op de Oostelijke Handelskade. Beeld Koosje Koolbergen

Ruud de Bruin stuurde onlangs een mail met de titel ‘Gewurgde boom’. Voor mails met een titel als dit is deze rubriek bedoeld.

‘Jonge bomen krijgen zo’n stalen steunharnas in Amsterdam,’ schrijft hij. ‘Da’s mooi, maar op enig moment kan de boom het zelf, en wordt de steun verwijderd. Bij een boom aan de zijkant van Albert Heijn aan de Oostelijke Handelskade, verstopt tussen de bloemenkeet en de ijsjeskraam, is men dat vergeten en het harnas, dat eerst zo’n steun was, is nu de boom aan het wurgen. Het hout groeit al over de stalen banden heen. Mvg, Ruud de Bruin.’

Hij staat er inderdaad nogal droevig bij, deze plataan tussen twee houten kramen. Je zou er een fijn terrasje omheen kunnen bouwen, maar daarvoor is het teveel een rommeltje; de houten stellage voor de bloempotten van de bloemenstal is met een fietsketting aan de boom vast gehangen. Precies, aan het metalen harnas.

Martelwerktuig

Dat moet toch voor zo’n boom gruwelijk zijn geweest. Een juk als ondersteuning is in het begin zeer sympathiek, maar er komt een moment dat een almaar groeiende boom denkt: Wanneer komen ze dat juk eigenlijk weghalen? En een tijd later: Ehm, ze zullen me toch niet vergeten zijn? En weer later begint de schors te knellen, en daarna te snijden, en daarna te scheuren.

In de Middeleeuwen hadden ze een martelwerktuig dat de folterkist heette. Dat was een kooi in de vorm van een mensenlichaam, en die werd dan, met mens en al, ergens buiten de stadsmuren geplaatst, en niet meer naar omgekeken.

En onze arme plataan maar groeien.

Ze hebben hem stevig vastgezet, rondom met het rooster, maar ook nog eens extra gestut met stalen staven. Als hij straks nog maar op eigen been kan staan, mochten ze hem inderdaad zijn vergeten. En inderdaad, op sommige plekken is de schors al net zo ver gegroeid als de dikte van het metalen juk. Op een plek is de schors er zelfs al langs gegroeid.

Het is een mooie, grote plataan met metershoge takken en een fraai bladerendak. Hopelijk wordt hij snel verlost van zijn verwurging – en bestaat er plataankorstzalf.

Stadsbeheer: deze boom krijgt voorrang Volgens een woordvoerder van Stadsbeheer heeft de gemeente recent een inventarisatie gemaakt van bomen in de hele stad met dergelijke boomroosters en jukken (een juk is een sierhekwerk zoals om de boom op de Oostelijke Handelskade het geval is) met als doel om de roosters te verwijderen bij de bomen die daar te groot voor geworden zijn. “De planning van de uitvoering loopt echter wat uit vanwege de grote drukte door de recente storm. Zodra het mogelijk is gaat een aannemer hier mee aan de slag. Omdat bij de bewuste boom op de Oostelijke Handelskade al sprake is van ingroeiing gaan we ervoor zorgen dat deze met voorrang verlost wordt van zijn te krappe rooster.”