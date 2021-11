Het loopt geen storm op de prikplekken in Nieuw-West: ‘Er zijn meer twijfelaars dan we beseffen’

De invoering van 2G moet de vaccinatiegraad verhogen, vooral in wijken als Amsterdam-Nieuw-West. Twijfelaars gaan overstag, maar het loopt geen storm. ‘Jongeren denken: hoe langer ik het kan uitstellen, hoe beter.’

Bij de vaste priklocatie op Plein ’40-’45 loopt een man van middelbare leeftijd naar buiten, ­behoorlijk boos. Hij kwam voor een vaccinatie, maar eenmaal binnen heeft hij zich bedacht. Hij wil naar Italië verhuizen, maar de regels blijken onduidelijk. “Het is me te veel gedoe, ik ben het zat,” zegt hij, en stapt op zijn fiets.

Een moeder komt voor haar tweede prik. De eerste kreeg ze begin deze zomer, maar ze werd ziek en haar arts raadde haar aan nog even te wachten met de tweede. Nu wil ze die alsnog. “Ik heb een QR-code nodig. Anders kan ik niet meedoen met de activiteiten van mijn kinderen.”

Zo denkt een andere man er ook over. “Eerst zag ik de noodzaak niet, maar nu wil ik reizen. De regels worden steeds strenger en straks kan ik nergens meer naar binnen.”

Op de prikplekken in Nieuw-West horen ze ­deze verhalen vaker, maar het loopt zeker geen storm. In Huis van de Wijk Het Pluspunt, aan de Albardakade, zijn de wachtkamers leeg, het is deze middag heel rustig. Rond het middaguur zijn vijf eerste prikken gezet, vooral in de leeftijd 20 tot 40. Op een marktdag is het drukker. Ook is er al vraag naar boosterprikken.

Binnen vangt GGD-hulpverlener Ben Blondel mensen met vragen op. “Bij sommigen moet je toch een beetje angst wegnemen. Dan zeg ik: welkom en fijn dat u er bent. Beter laat dan nooit, toch?”

‘Iedereen controleren’

Op deze priklocatie haalt Keba Singatey (45) net zijn eerste prik, met grote tegenzin, maar uit angst straks niet meer te kunnen werken. Hij is ervan in de war, al tijden. “Tegen mijn moeder in Afrika heb ik gezegd dat ze het niet moet doen. Je weet niet wat in het vaccin zit, of wat het over vijf of tien jaar met je doet. Maar in Afrika is het niet zoals hier. Het interesseert niemand wat je doet. Hier willen ze iedereen controleren.”

Blondel: “Het is iets drukker sinds de laatste persconferentie. Sommigen voelen de druk. Ze vonden het onzin, weten niet wat erin zit, maar ze merken dat het sociale leven lastiger wordt, dus komen ze nu toch.”

De laatste keer dat er een echte piek te zien was in de vaccinatieopkomst was na de persconferentie twee weken geleden, toen bekend werd dat de coronapas op meer plekken moest worden getoond, zegt Ingrid Hobbelen van het team coronapreventie van de GGD. Ze staat sinds september elke zaterdag op Plein ’40-’45 om bezoekers te informeren. “We zien ze nog wel, maar niet meer zoveel. Met frisse tegenzin komen ze binnen.”

Degenen die nu nog niet gevaccineerd zijn, zijn over het algemeen twijfelaars en diegenen die echt geen vaccin willen. “Een stormloop is het dus niet meer. Er verschuift wel iets, heel langzaam. Zo’n persconferentie van vrijdag doet relatief weinig.” Ze hoort op de markt veel ‘ik wacht nog even’. “Alsof ze wachten tot ze echt niet anders meer kunnen en de beslissing voor ze wordt ­genomen.”

Jongerenwerker Abid Tounssi, voorheen ­bekend als rapper Salah Edin, staat dagelijks in contact met jongeren in Nieuw-West. “Het heeft te maken met weerstand. Het voelt alsof het vaccin wordt opgelegd en hoe meer je jongeren pusht, hoe meer weerstand er komt.”

Zoals bij Nazli Demir (26) van restaurant Sortie. “Het gaat helemaal niet meer over corona, alleen nog maar over de verplichting. We zijn geen soldatenmannetjes die precies moeten doen wat de overheid zegt. Ik ga het juist expres niet doen nu. Geen werk? Dan gooi ik mezelf wel ergens af en ga ik in de ziektewet.”

Toch beginnen velen volgens Tounssi nu te twijfelen, zeker als het 2G-systeem wordt ingevoerd. “Dat brengt beperkingen met zich mee. Voor veel jongeren is de prioriteit om na twee jaar eindelijk weer een gewoon leven te leiden, ze zijn het zat. Maar jongeren voelen zich vitaal. Ze denken: hoe langer ik het kan uitstellen, hoe beter.”

Zainab Makhlouf van Vrouw en Vaart, een ontwikkelingscentrum voor vrouwen in Nieuw-West, heeft het idee dat er langzaam maar zeker een verschuiving gaande is in het stadsdeel.

Misinformatie

“We zien dat de weigeraars twijfelaars worden, en de twijfelaars laten zich vaccineren. Maar 2G, daar heb ik hier nog niet een vrouw over horen praten. Het gaat hier meer over wel of niet naar familie in Marokko kunnen.”

Of ze merken dat mensen om hen heen ziek worden, of kinderen niet naar school kunnen vanwege een besmetting. Pas als ze daarmee worden geconfronteerd slaat de twijfel toe, of als ze via via goed geïnformeerd worden. Want er doet ook veel misinformatie de ronde.

“Sommigen laten zich bijvoorbeeld informeren door buitenlandse media. In Marokko zeggen ze nu: het valt wel mee.” Of Makhlouf hoort mensen zeggen dat vaccineren toch niet helpt, want kijk eens wat we allemaal al gedaan hebben en er verandert niets. De juiste informatie geven is volgens haar dus veel effectiever dan de druk van extra maatregelen. “En dan herhalen, herhalen, herhalen.”

Wat hier beter werkt dan een tv-spotje of nieuwe maatregelen? Een een-op-eengesprek, zegt ook Hobbelen. “Fabels over het vaccin worden in leven gehouden door verhalen, dus dan moeten wij zorgen voor de juiste verhalen, met de juiste informatie. Praten met mensen en vragen blijven beantwoorden. Want er zijn meer twijfelaars dan we beseffen.”

Vaccinatiecijfers Na vorige week was 34 procent van de inwoners van Nieuw-West nog ongevaccineerd, het grootste percentage van alle Amsterdamse stadsdelen, met Zuidoost daar vlak achter (32 procent). De vaccinatieopkomst steeg die week in alle stadsdelen licht (0,3-0,8 procent) ten opzichte van de week ervoor. Ook in Nieuw-West liep het aantal vaccinaties langzaam op. Van 63,5 procent eind september naar 66,1 procent vorige week.