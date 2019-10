Het lerarentekort is nergens zo groot als in Amsterdam

Beeld ANP

Amsterdam spant de kroon als het gaat om het lerarentekort. In 2023 wordt een tekort van 8,9 procent verwacht, volgens cijfers die worden aangehaald in een woensdag verschenen rapport van uitkeringsinstantie UWV over de arbeidsmarkt in Groot-Amsterdam. In 2028 loopt het tekort in de stad op naar 18,3 procent.

Het typeert de krapte op de Amsterdamse arbeidsmarkt. Deze zomer zei al een kwart van de werkgevers in Groot-Amsterdam dat de productie te lijden heeft onder personeelsgebrek. Al drie jaar op rij betitelt UWV de arbeidsmarkt hier als krap. De enige gunstige ontwikkeling die UWV ziet in zijn jaarlijkse rapport over de regio is dat het aantal werkgevers dat zich geremd voelt door tekort aan personeel niet verder toeneemt.

De krapte komt in Groot-Amsterdam inmiddels bijna in alle sectoren terug. De creatieve en taalkundige beroepen zijn de enige uitzondering. Zelfs in de financiële dienstverlening aan de Zuidas groeit de werkgelegenheid weer, na jaren van krimp.

Tegelijk blijven in Amsterdam nog grote groepen langs de kant staan. Zo zitten er nog zo’n 40.000 Amsterdammers in de bijstand. UWV spreekt van een ‘hardnekkige mismatch’. Sectoren als de ict en de techniek hebben heel andere functie-eisen dan de mensen in huis hebben die nu nog beschikbaar zijn.

Uur van de waarheid

Veel groepen die tijdens de crisis hun kansen op werk zagen slinken, hebben de weg naar de arbeidsmarkt weer gevonden. Dat geldt bijvoorbeeld voor vijftigplussers. “Voor zestigplussers zelfs,” zegt UWV-regiomanager Anita Oonk. Voor de werkgevers is het alleen maar moeilijker geworden om tussen de groepen die overblijven nog iemand te vinden.

De WW is bijvoorbeeld bijna helemaal leeggestroomd. “Die hebben de korte afstand naar werk. Het WW-percentage kan bijna niet lager,” zegt UWV-arbeidsmarktadviseur Alexandra Benning. Wat overblijft, moet uit de bijstand komen en daarvoor geldt dat ze veelal laagopgeleid zijn en geen recente werkervaring hebben, nogal eens door psychische of lichamelijke belemmeringen en schulden.

“De groep die overblijft, is lastiger bemiddelbaar,” zegt Benning. Tegelijk is het juist voor deze groepen nu het uur van de waarheid. De schreeuwende behoefte aan personeel is voor hen een kans om aan de bak te komen die zich mogelijk anders nooit meer voordoet. “We moeten die kansen nu verzilveren. Voor de groepen die het lastig hebben, gaat het alleen maar lastiger worden.” Oonk: “Dit is hét moment.”

Speeddates

Daarvoor organiseert UWV bijvoorbeeld banenmarkten voor laaggeletterden en ‘speeddates’ met werkgevers voor mensen die lang zonder werk hebben gezeten. “Dan kunnen ze elkaar in de ogen kijken. Dat werkt toch beter dan wanneer je alleen naar het cv kijkt,” zegt Oonk. Wat ook helpt: beginnen met deeltijdwerk om pas na verloop van tijd eventueel door te groeien naar een fulltimebaan. “We zien zeker dat werk­gevers ervoor openstaan om op een andere manier te kijken naar hun vacatures.”