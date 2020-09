Het langste gezin ter wereld komt uit... Weesp!

Rinze (2.12), Dirk (2.06), Sjoerd jr (2.02), Sjoerd (2.01) en Janneke (1.86). Beeld Rob Voss

Nee, een prestatie van formaat is het niet, geeft vader Sjoerd Zegwaard (2,01 meter) uit Weesp direct grif toe. “We hebben er niets voor hoeven doen,” lacht hij als hij hoort dat zijn familie is uitverkoren om in het prestigieuze recordboek te verschijnen. “Ik heb meer respect voor iemand die in negen seconden 100 meter hardloopt, eerlijk gezegd. Maar leuk is het natuurlijk wel. Wie wil er nu niet in zo’n boek staan.”

Vorig jaar oktober haalde het gezin al het nieuws met hun ‘prestatie’. Het begon als grap, ingegeven door het feit dat de familieleden keer op keer te horen kregen dat ze toch wel de langste familie ter wereld moesten zijn. Zoon Rinze, met 2,12 meter de langste, sloeg het officiële record er op na en zag glimlachend dat dit bleef steken op gemiddeld 1,92 meter per persoon. Die lengte verbleekt bij hun gemiddelde van 2,014 meter per persoon. Opgeteld zijn vader, moeder en de drie broers maar liefst 10,07 meter, bleek nadat ze zich in het ziekenhuis zowel liggend als staand hadden laten meten.

Daarmee haalden ze de felbegeerde oorkonde in huis en nu dus ook een eervolle vermelding in het jaarboek. Al weet Zegwaard inmiddels dat er op de hele wereld een familie rondloopt die nóg langer is dan zijn familie. Kort na alle publiciteit vorig jaar bleek al dat het gaat om een gezin uit Spanje: zij zijn bij elkaar opgeteld precies 22 centimeter langer. Het gaat om de familie Gasol, die beroemd is in het Amerikaanse basketbal. Maar pech voor de Spanjaarden; ze hebben zich niet officieel gemeld. En dus mag de familie Zegwaard zich in elk geval dit jaar de langste familie ter wereld noemen.