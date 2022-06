Het laatste feest in De Marktkantine, nu deze plaatsmaakt voor woningen: ‘Gemiste kans’

Op de allerlaatste rave in De Marktkantine aan de Jan van Galenstraat in West genoten trouwe bezoekers van een feest dat maar liefst dertig uur duurde. Er werd ook vooruitgekeken; een nachtclub als De Marktkantine is volgens de vaste bezoekers moeilijk te vervangen.

“Je hebt geen goede uitgaansplek meer in het centrum, waarvoor je even op de fiets stapt en zo naartoe gaat,” zegt Derek Steinhoff. Hij is op het laatste feest in De Marktkantine dat van zaterdagavond tot maandagochtend duurt. Hij maakt zich al zorgen waar hij in de toekomst nog uit kan gaan in Amsterdam. “Er worden vooral huizen gebouwd, maar plek voor nachtclubs is er nauwelijks. En in de clubs in het centrum komen vooral toeristen.”

Eind mei schreef wethouder Touria Meliani (Cultuur) aan de gemeenteraad dat er weinig gemeentelijke panden beschikbaar zijn om getransformeerd te worden tot nachtclub. De wethouder deed daarom een ‘oproep aan de particuliere sector om geschikte ruimtes te melden’ voor nachtclubs. Een hard gelag voor liefhebbers van de nachtcultuur die zien dat de gemeente De Marktkantine zonder slag of stoot opofferde voor woningbouw.

Dat De Marktkantine een tijdelijk verhaal zou zijn, wist mede-eigenaar Eelko Anceaux. De club die vroeger dienst deed als verenigingsruimte voor marktkooplui van de Centrale Markt en later als theater, moet plaatsmaken voor het nieuwe woonproject Het Marktkwartier.

Onverbiddelijk

Maar doordat de nachtclub de afgelopen twee jaar door corona meer dicht dan open was, hoopte Anceaux 170 dagen langer open te mogen blijven om gederfde inkomsten goed te kunnen maken en het jaar goed af te sluiten. Er kwam een petitie en er werd zelfs gedemonstreerd voor de deur, maar de projectontwikkelaar, een consortium van VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development, was onverbiddelijk. En dus is het doek na afgelopen weekend voor de house- en technoclub gevallen.

In de acht jaar dat De Marktkantine open was, bouwde de club bij bezoekers uit binnen- en buitenland een goede reputatie op. Internationale dj's zoals Carl Cox, Maceo Plex, Adam Beyer en Joris Voorn kwamen regelmatig draaien voor zo’n 2000 bezoekers, aangevuld met lokale talenten zoals Mees Salomé, Colyn en Nicky Elisabeth. Nachtclubs met eenzelfde capaciteit, die ook grote namen kunnen strikken, zijn schaars in de stad.

“De Marktkantine heeft veel voor mij betekend,” vertelt Salomé als hij net klaar is met draaien op zondagmiddag. “Het is de leukste club in Amsterdam. Ik heb hier voor het eerst mijn eigen feest mogen geven. Dat heeft veel betekend voor mijn carrière.” De producer en dj zegde onlangs zijn baan op om zich volledig op de muziek te kunnen richten. Een grote stap, zegt hij zelf, waar De Marktkantine aan bijgedragen heeft.

Totaalplaatje

Volgens vaste bezoeker Kathi Longinus komt alleen Thuishaven een beetje in de buurt van De Marktkantine. “Daar heb je ook meerdere zalen. Maar eigenlijk is geen een club zoals De Marktkantine. De gezelligheid ga ik hier echt missen.” Sven Maureau vult haar aan: “Je hebt wel allemaal verschillende onderdelen van De Marktkantine bij andere nachtclubs, maar niet het totale plaatje. En qua locatie zo dichtbij het centrum is dit ook uniek.”

Op de buitenplaats staat Anceaux even bij te praten met zijn compagnon Leonardo Belloni als het feest binnen in volle gang is. Op dat moment is het publiek een mix van mensen die zondagmiddag vers zijn binnengekomen en het feest tot het eind mee willen maken en bezoekers die op hun laatste benen lopen.

Anceaux geeft toe dat hij net een ‘schoonheidsslaapje’ heeft gedaan om tot het einde te kunnen blijven als een bezoeker door heeft dat hij de eigenaar is en met hem op de foto wil. Ambities om De Marktkantine ergens anders voort te zetten zijn er, zegt hij. “Maar dat valt of staat met het vinden van een geschikte locatie en dat is van veel afhankelijk.” Dat het pand gesloopt wordt, vindt hij een gemiste kans. “De gemeente had hier met veel meer visie en creatiever om moeten gaan,” zegt hij.

Hoewel het laatste jaar niet zo gelopen is als hij misschien had gewild, staat Anceaux toch met een trots gevoel op het laatste feest. “Dit gebouw stond al paar jaar leeg, toen ik er iets mee wilde doen. Het had toen niet de lading en betekenis die het nu heeft. Ik ben er heel trots op dat wij in al die jaren erin geslaagd zijn om een heel breed publiek binnen te krijgen. We zijn een begrip geworden.”

Beeld Jakob van Vliet