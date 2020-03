Het kostte wat, maar in Amstelveen ligt nu het kruispunt van de toekomst

Amstelveen spaarde kosten noch moeite op de Beneluxbaan. De eerste van drie kruispunten wordt deze week afgerond: een kruispunt 2.0.

De Beneluxbaan en weldadige rust. Niet eerder zullen die woorden samen in één zin hebben gestaan. Tot vandaag: de Beneluxbaan, de onleefbaarste aller onleefbare straten is hier, ter hoogte van de kruising met de Rembrandtweg, weldadig rustig.

In de verste verte lijkt het hier niet meer op de Beneluxbaan van, zeg, een jaar geleden. Toen was het lawaaiig, raasden auto’s langs en vliegtuigen over, en voelde het ook voor verkeersvaardige Amstelveners en Amsterdammers als een onprettige en vooral onveilige plek, een omgeving waar je op je hoede moest zijn. Dat is nu veranderd, afgezien van die vliegtuigen.

De oorzaak ligt in het midden: een kruispunt 2.0. Een staaltje infrastructuur van de bovenste plank. Groot verkeer, doorgaand verkeer, openbaar vervoer: het is allemaal keurig weggewerkt onder het maaiveld. Wat bovengronds overblijft, is langzaam en geluidsluw. Afmetingen: menselijke maat. Ontvlechting in zijn bijna zuiverste vorm. Het kost wat, maar dan heb je ook iets.

Want daar zit ‘m de kneep: dit ene kruispunt totaal vernieuwen kostte zo’n 25 miljoen euro. Voor de aanpak van de twee kruispunten verder Amstelveen in, bij Zonnestein en de Sportlaan, moet de gemeente aan ongeveer hetzelfde kostenplaatje denken. “Dit kun je inderdaad helaas niet overal doen,” zegt Jean-Philippe de Lannoy van de Vervoersregio. “Maar hier vonden wij en de gemeente Amstelveen het echt nodig.”

Behalve tot verkeersonveilige situaties, leidde de oude situatie ertoe dat de doorstroming hoe langer hoe meer in het geding kwam namelijk: Amstelveen groeit en groeit en al die nieuwe Amstelveners moeten ook dagelijks in Amsterdam zijn. Het resultaat is dat ’s morgens op dit kruispunt per uur 1025 auto’s richting de grote buurman rijden en ’s middags 825 per uur vice versa. Met als gevolg langzaamrijdend en stilstaand verkeer, vertraging, ergernis en een aanslag op de luchtkwaliteit.

Auto's moeten zich aanpassen

Vanaf maandag wordt het nieuwe kruispunt in gebruik genomen; alleen bij de inrichting en afwerking van de Rembrandtlaan is door de stormachtige omstandigheden van de afgelopen periode een week vertraging ontstaan. Maar ov-gebruikers kunnen dan ónder het kruispunt in en uit de Amstelveenlijn stappen. Mocht dat duister klinken: halte Kronenburg is een zeer aangename verblijfsruimte geworden, met sfeervolle verlichting alsof er kaarsjes zijn aangestoken.

De auto’s die dit ondergrondse deel van de Beneluxbaan gebruiken om diep Amstelveen in te komen, rijden langs, maar doen dit zeker 20 kilometer per uur langzamer dan voorheen. Dat heeft te maken met de inrichting: de weg is smal en nodigt niet langer uit tot extra gas geven.

Maar goed, de grote winst is dus bovengronds geboekt, waar de fietser en voetganger de dominante verkeersdeelnemers moeten worden. De fietser die hier op welke manier dan ook passeert, heeft voorrang. Auto’s zullen zich moeten aanpassen, haaientanden wijzen allemaal richting gemotoriseerd verkeer.

Amsterdam wil niet

Is er dan niets aan te merken? Eigenlijk niet. Niet op deze plek in ieder geval. Je zou alleen kunnen zeggen dat de situatie in de Amsterdamse richting van de verkeersader nogal bleek afsteekt naast dit Amstelveense kruispuntgeweld. Want waar de Beneluxbaan verandert in de Buitenveldertselaan en Amstelveen dus overgaat in Amsterdam is alles blijven steken in de jaren tachtig: ingewikkelde kruispunten, onveilige situaties en een allesbehalve vloeiende doorstroming. De Lannoy van de Vervoersregio: “Wij hadden graag ook dit soort oplossingen gezien voor Buitenveldert, maar Amsterdam wil niet en wij kunnen ze natuurlijk niet dwingen.”