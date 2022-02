Het kan weer: in deze kroegen kijk je woensdagavond Ajax

Supporters tijdens de Champions Leage-wedstrijd tussen Ajax en Besiktas in de Johan Cruijff Arena. Beeld ANP

Café Kuijper in Oost

Kuijper, in 2019 nog de ‘leukste voetbalkroeg van Noord-Holland’, zendt traditiegetrouw alle wedstrijden van Ajax uit. Met het voetbalmenu kun je voorafgaand aan de wedstrijd nog een goede bodem leggen, met onder meer burgers, nacho’s en bittergarnituur. Binnen staat een groot scherm en buiten op het terras hangen twee televisies. Je kan niet vooraf reserveren.

Capaciteit: binnen ca. 250 man, buiten ca. 100 man

Café Arie in Zuid

In De Pijp kun je met je vrienden terecht bij het moderne bruine café Arie, waar het altijd feest is als Ajax speelt. Aan beide zijden van het café hangen twee schermen, zodat de wedstrijd overal goed zichtbaar is. Reserveren voor een plek is niet nodig. Met de slogan ‘We are back’ nodigt het café op Instagram supporters uit om langs te komen.

Capaciteit: ca. 80 man

Café Bouwman in Centrum

Op de hoek van de Utrechtsestraat kun je vooral bitterballen, gezelligheid en veel bier verwachten. Leuke bijkomstigheid: bij iedere goal van Ajax krijgen alle kroeggasten een shotje Jägermeister. Go Ajax! Ook hier is reserveren niet nodig.

Capaciteit: ca. 50 man

Q-factory in Oost

Bij wedstrijden van Ajax wordt Q-factory omgetoverd tot de ‘grootste kroeg van Nederland’. De wedstrijd wordt nu nog, vanwege de recente versoepelingen en de verplichte QR-code, in de kleine zaal uitgezonden. Kaartjes kosten 5 euro per stuk, Ajaxfans krijgen daar ook een welkomstdrankje bij. Volgens een medewerker is het plan om, mócht Ajax winnen, de volgende wedstrijd(en) in de grote zaal uit te zenden, “met alle toeters en bellen, zoals een dj en volkszanger.” Dinsdagmiddag waren zo’n honderd van de 250 kaarten verkocht. Een kaartje koop je hier.

Capaciteit: ca. 250 man

Gijs de Rooy in Oost

Dit bruine café waar twee grote televisieschermen staan, verwacht woensdag grote drukte. Al vanaf het begin van deze week stromen de telefoontjes binnen met Amsterdammers die vragen of ze mogen komen kijken. “Het wordt echt een gekkenhuis,” aldus een medewerker van de kroeg. Hij waarschuwt dat je er snel bij moet zijn, want er kunnen maar 50 à 60 mensen in de kroeg terecht.

Capaciteit: ca. 50 man

Café de Rooseboom in Nieuw-West

Aan reserveringen doen ze bij Café de Rooseboom niet, voetballiefhebbers kunnen vrijblijvend binnenlopen. Verwacht wordt dat het, zeker met een Europese wedstrijd, nog weleens gezellig druk kan worden. Bezoekers kunnen rekenen op een hapje tijdens de rust, mogelijk zit er zelfs een rondje van de zaak in.

Capaciteit: ca. 20 man

Tapmarin in Zuid

Bij Tapmarin in de Van Woustraat kun je de wedstrijd op drie schermen, verspreid over de kroeg, volgen. Het café stelde 55 plekken beschikbaar om voorafgaand aan de wedstrijd friet en kip te eten, die plekken waren in korte tijd gevuld. Daarna geldt vanaf 18.30 uur: first come, first served, legt een medewerker uit. “Veel mensen vragen zich af: kunnen we nog wel komen? Ik snap heel goed dat fans zekerheid willen, maar die kunnen we nu helaas niet bieden.”

Capaciteit: ca. 150 man

Café de Zeemeeuw in Centrum

In café de Zeemeeuw aan de Zeedijk kunnen ‘een mannetje of dertig’. Aan reserveren doet de tent niet, wie verzekerd wil zijn van een fijn kijkplekje loopt tegen 19.30 uur binnen. “Het zal snel vol zitten,” zegt een medewerker.

Capaciteit: ca. 30 man

De Marktkantine in West

De Marktkantine opent vanaf 20.00 uur de deuren voor voetbalfans en zorgt voor pitchers bier, muziek en entertainment. Een kaartje kost 5 euro, daarmee verzeker je jezelf van een plek voor het grote scherm én een koud biertje. Een ticket reserveren doe je hier.