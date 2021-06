Het kan weer deze zomer: slapen op onbewoond eiland Pampus

Forteiland Pampus.

Forteiland Pampus bood in 2019 voor het eerst kampeerovernachtingen aan en was dat een jaar later wederom van plan. De lockdown gooide destijds roet in het eten en er werd geen vergunning verleend. Dit jaar kunnen Amsterdammers met een hang naar avontuur wel weer een tent reserveren op het forteiland, dat alleen te bereiken is per boot. In totaal zijn er per dag tien tenten te huur.

Vanaf het eiland heb je uitzicht op Amsterdam, Muiden en Almere. Het ontbijt wordt ’s ochtends bij de tent bezorgd en op het eiland kun je spelletjes zoals jeu de boules spelen. De tent is voorzien van matrassen, kussens en beddengoed, kampeerders hoeven enkel een slaapzak of deken mee te nemen.

Op woensdagen en donderdagen serveert het Pampus Paviljoen eilandgerechten en borrelhappen, van klassieke kroketten tot de eigen ‘circulade’ – een salade uit eigen tuin. Op vrijdagen en zaterdagen kunnen campinggasten ook eten in het pop-up- en picknickrestaurant Zomerlicht. En telkens wanneer de laatste dagjesmensen het eiland hebben verlaten – Pampus is overdag ook gewoon te bezoeken – opent er voor de kampeerders een speciale bar.

Reserveren kan vanaf begin juli via de website van Forteiland Pampus. De locatie van de afvaart, IJburg of Muiden, hangt af van de dag van verblijf.