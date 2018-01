Het kan: De Noord/Zuidlijn die éérder opent dan aangegeven

"We zijn er klaar voor, dus laten we het maar doen," zei wethouder Pieter Litjens (Verkeer) in station CS. Die er zichtbaar opgelucht aan toevoegde blij te zijn dat dit de láátste Open Dag is, want de stad snakt ernaar dat de metrolijn echt gaat rijden.



Vanaf nu is het nog 182 dagen 'testen, testen en nog eens testen'. Want alles mag er mooi bij liggen, de stations zijn smetteloos, maar voordat er echt tienduizenden mensen gebruik van kunnen maken, moet er nog hard worden gewerkt.