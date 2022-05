Het is tijd dat Amsterdam van Suriname leert

Terwijl het nieuwe coalitieakkoord woensdag werd gepresenteerd, zat burgemeester Femke Halsema in Suriname om de banden aan te halen. Niet aan het zwembad, ze ging van officiële afspraak naar officiële afspraak om met de voormalige kolonie een hernieuwde en diepe vriendschap te sluiten.

Het coalitieakkoord zal Halsema van afstand met interesse bekeken hebben. Opvallend: over het massatoerisme in de binnenstad houden de partijen zich afzijdig. De burgemeester krijgt nog wel de steun voor het verplaatsen van de Wallen naar een ‘erotisch centrum’ uit de binnenstad, maar geen woord over het weren van buitenlandse blowers uit coffeeshops.

Die discussie moet Halsema eigenhandig aangaan met de raad, zeggen PvdA, GroenLinks en D66 daar eigenlijk mee, maar dat zijn zorgen voor later. Eerst geopolitiek met een lokale rand, want Suriname en Amsterdam zijn om verschillende redenen nauw met elkaar verbonden: neem alleen al de 10 procent van de Amsterdamse populatie die Surinaamse roots heeft.

Cynici zullen zich afvragen waarom zo’n reis nodig is. Kost het niet alleen maar geld; wat levert het Amsterdam op; waarom moet überhaupt geïnvesteerd worden in banden met de voormalige kolonie? Optimisten zullen belichten dat persoonlijk contact belangrijk is om tot goede afspraken te komen en dat dit voor de Surinaamse gemeenschap in Amsterdam ook van groot belang is.

Neem bijvoorbeeld de samenwerking tussen het Amsterdamse archief en het Surinaamse Nationale Archief. Een Surinaamse jonge vrouw vertelde bij één van de ontmoetingen dat ze haar geschiedenis door de archieven heeft leren kennen. Ze heeft rust gevonden door te begrijpen waar ze vandaan komt.

Het archief is niet alleen voor Suriname van belang, maar juist ook voor de diaspora. Want net zoals met andere gruwelijkheden in de geschiedenis is inmiddels wel duidelijk dat de pijn niet stopt bij een volgende generatie. Trauma’s gaan generaties door en Amsterdam moet zorgen dat deze informatie toegankelijk is voor alle inwoners.

De excuses voor het slavernijverleden kwamen ook regelmatig ter sprake. Tijdens een wandeling op een voormalige koffie- en cacaoplantage, eerder in deze krant beschreven, ging het over de slavernij en hoe dit verleden verschillend beleefd kan worden. Wat het vooral liet zien: we zijn er nog lang niet. Het is tijd dat Amsterdam van Suriname leert.

Het zou daarom ook niet gek zijn geweest als het nieuwe stadsbestuur rekening had gehouden met de grote Surinaamse gemeenschap in Amsterdam en op zoek was gegaan naar een wethouder met Surinaamse roots. Maar helaas: voor de vierde keer op rij is het niet gelukt. Een gemiste kans.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? d.hielkema@parool.nl.