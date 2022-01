‘Het is rommelig gegaan’: Politieke antenne van Halsema hapert bij benoeming Lennart Booij

Toen Halsema haar sollicitatie op het burgemeesterschap voorbereidde, liet ze zich onder anderen coachen door Booij. Beeld Mark van der Zouw

‘Geweldig dat je deze bijzondere klus gaat doen, de burgemeester is verguld.’

Het is 7 januari 2020 als een medewerker van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in een email Lennart Booij bedankt voor een kennismakingsgesprek eerder die dag. Aanleiding is het inhuren van Booij als ‘programmadirecteur’ voor de organisatie van de vieringen rond de 750ste verjaardag van de hoofdstad in 2025.

De vraag is of Halsema (GroenLinks) nog zo in haar nopjes is wanneer ze donderdag raadsleden tekst en uitleg moet geven over de benoeming. Met de raadsverkiezingen in aantocht biedt de kwestie oppositiefracties een uitgelezen kans haar op het matje te roepen. In een brief aan de gemeenteraad en bij AT5 maakte Halsema afgelopen vrijdag alvast een bescheiden vlucht naar voren: “Het is rommelig gegaan.”

Clubje van zes mannen

De vraag is of haar politieke antenne op scherp stond bij Booijs aanstelling. Zelfs als alles volgens de regels zou zijn verlopen, had ze kunnen weten dat er vragen zouden komen. Met Booij haalde ze iemand uit haar netwerk binnen. Toen ze in 2018 haar sollicitatie op het burgemeesterschap voorbereidde, liet ze zich coachen door een clubje van zes mannen, onder wie Booij.

Bij AT5 ontkende ze dat de persoonlijke band een rol speelde bij zijn benoeming. De vraag is of de raadsfracties onder de indruk zijn van haar verweer dat niet zij, maar de gemeentesecretaris Booijs opdrachtgever is.

In de raadsbrief noemt ze Booij geschikt vanwege ‘zijn brede kennis en ervaring met grote evenementen in zowel de culturele als de publieke sector, ervaring met fondsenwerving, zijn netwerk in Amsterdam en daarbuiten – ook internationaal – en zijn affiniteit met het thema’.

10.000 euro per maand

Het levert Booij voor 125 euro per uur (in principe het maximumtarief dat de gemeente betaalt aan inhuurkrachten), en een werkweek van 20 uur, 10.000 euro per maand op, exclusief btw. Als het aan Halsema had gelegen, had hij deze klus zeker tot ruimschoots na de raadsverkiezingen van 16 maart bekleed. Het nieuwe college had vervolgens moeten besluiten over het al dan niet verlengen van zijn aanstelling tot 2025. Daarmee zou de gemeente in strijd hebben gehandeld met de Europese aanbestedingsregels. Die vereisen bij klussen boven de 215.000 euro een openbare aanbesteding, zodat meerdere kandidaten kunnen solliciteren. In Booijs geval is dat niet gebeurd.

Volgens Halsema drong de dreigende overtreding van de regels pas door tot het gemeentelijk apparaat na vragen van journalisten, volgend op een publicatie van studentenblad Propria Cures. Dat had met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur documenten over Booijs benoeming onthuld. Inmiddels is de samenwerking met Booij per 1 februari opgeschort.

Akkoord van Schokland

Voor Booij is het een déjà vu. In 2007 raakte hij in opspraak toen bleek dat minister Bert Koenders de organisatie voor een benefietmanifestatie (het Akkoord van Schokland) onderhands had gegund aan het campagnebureau van Booij en de inmiddels overleden Erik van Bruggen. Er was 750.000 euro mee gemoeid. Ook dat was dus in strijd met Europese regelgeving. Het riekte bovendien naar vriendjespolitiek. Booij en Van Bruggen, die ook deel uitmaakte van het clubje dat Halsema ondersteunde bij haar sollicitatie, waren van huis uit PvdA’ers, net als Koenders.

Voor Booij was de affaire aanleiding het roer om te gooien en zich enkele jaren te storten op kunsthistorie. “Ik werd door Nieuwsuur aan de schandpaal genageld, zonder dat er research was gedaan,” zei hij er later over in Het Parool. “Toen was ik wel klaar met boven het maaiveld staan en vroeg ik me af wat ik deed toen ik achttien was: kunstgeschiedenis studeren. Dat heb ik weer opgepakt.”

Nu verwijst hij voor nader commentaar naar de gemeente: “Ik ben nu al publiekelijk veroordeeld en ik voel me zeer ontdaan.”