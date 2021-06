Het is nog kwakkelen met de Oranjekoorts in Amsterdam-Noord

Het is even zoeken, maar ergens in Den Haag is de Oranjekoorts al wel tot grote hoogte gestegen. Beeld ANP

Onderbroeken met de Nederlandse driekleur, oranje vlaggetjes – nóg maar eens dertig meter – en voor haar moeder een uitbundige boa met bijpassend hoedje. Angelique van den Berg heeft net voor de zoveelste keer ingeslagen: aan háár zal het niet liggen. Sterker nog: een groot deel van de Vegastraat in Tuindorp Oostzaan is nu, een week voor het EK van start gaat, klaar voor de start. “Laat het voetbal maar beginnen.”

De straatjes in de volksbuurt in Noord vormen echter een uitzondering. Met het wegebben van corona lijkt de Amsterdammer ook hoe langer hoe minder vatbaar te raken voor Oranjekoorts. Verhitte gesprekken over opstellingen en systemen, onontkoombaar tijdens vorige toernooien, hebben dit jaar een plichtmatig karakter, als ze al gevoerd worden. Versierde huizen, oranje winkels, voetbaltompoucen: het is er wel, maar je struikelt er zeker niet over. Het Oranjegevoel is ver te zoeken.

Gemiddeld niveau

De omstandigheden zijn natuurlijk ongunstig. Door corona mag er niet in grote groepen worden gekeken. Mensen die in vroeger tijden tribunes in de tuin bouwden en gezamenlijk keken naar enorme televisies, mogen dit nu niet. Met massa’s medesupporters op grote schermen op pleinen de wedstrijden volgen, is er vooralsnog ook niet bij. En dat de spelers van het Nederlands elftal sportief een wel heel erg gemiddeld niveau bereiken, komt de opwinding ook al niet ten goede, zelfs in Tuindorp Oostzaan.

Josephine Evenwel heeft haar eigen huis volgehangen met oranje vlaggetjes. Een beetje suf, dat zo weinig mensen meedoen, zegt ze. “Ik denk dan: doe gewoon eens even gezellig. In plaats van al die kapsones en ieder voor zich binnen op je eigen televisietje kijken.”

Gerda Massink, een stukje verderop, hangt juist de vlaggetjes op. Misschien wel iets later dan andere jaren, zegt de vrouw die in de jaren zeventig nog eens werd uitgenodigd voor de toenmalige Oranje Leeuwinnnen. “We moeten laten zien dat we ze steunen. Maar ik begrijp wel dat het nu wat minder leeft allemaal: door corona had niemand er nog heel veel zin in.”

Langzaam op gang

De Oranjekoorts moet nog op gang komen, zegt Ruurd Hielkema, senior research consultant bij Motivaction. Hij meet al twintig jaar het gevoel tijdens grote sporttoernooien. Uit de Oranje Barometer van Motivaction, die wordt gemaakt in samenwerking met Activate&Co, bleek enkele weken geleden dat slechts 40 procent van de Nederlanders uitkijkt naar het EK. Het vorige EK waar het Nederlands elftal aan deelnam in 2012 was dit in de aanloop naar het toernooi nog ruim de helft (52 procent).

Aan de commercie ligt het ook niet. Of tenminste: ligt het maar een beetje. Bedrijven haken wel degelijk in, maar minder dan in het verleden. Toch is niet gezegd dat de acties volledig misplaatst zijn, zegt Hielkema. “Als grote bedrijven gaan blazen, gaat het zeker een effect hebben. De teller staat nu op ongeveer zestig bedrijven die op een structurele manier inhaken op het voetbaltoernooi. Dat is aanmerkelijk minder dan tijdens het laatste grote toernooi waaraan Nederland meedeed, in 2014, toen in deze periode ongeveer 150 serieuze acties plaatsvonden.”

Heel klein legioentje

Jumbo was een van de eerste ondernemingen die grootst inzette op het EK, met de juichcape van Snollebollekes. En Wesley Sneijder en Andy van der Meijde, hakkend als Koning Toto perfect gecast overigens, doen hun best, maar voeren een vooralsnog heel klein oranje legioentje aan voor je gevoel.

Uit onderzoek door Motivaction blijkt dat ongeveer één op de acht Nederlanders (13 procent) zegt aan één of meer EK-acties mee te gaan doen. 44 procent vindt EK-acties onzin. De ervaring leert dat dit in de aanloop en zelfs tijdens een toernooi nog stevig kan veranderen, zegt Ruurd Hielkema van het bureau. “Zo deed rond het voor Nederland succesvolle WK in Brazilië van 2014 meer dan een kwart van de Nederlanders mee aan één of meer acties. Aansprekende resultaten jagen de bereidheid om mee te doen altijd behoorlijk aan.”

Dat zeggen ze ook in Noord. Yassin el Messaoud voorspelt dat veel afhangt van de eerste wedstrijd. “Als die goed is, breekt waarschijnlijk binnen een dag een enorme Oranjekoorts uit.”