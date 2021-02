Het is net zo druk op straat met avondklok, tellen onderzoekers

De onderzoekers zagen dat de meeste Amsterdammers zich braaf aan de avondklok hielden. Beeld ANP

De onderzoekers hebben beveiligingsbeelden bestudeerd van de Leidsestraat, het Javaplein en Bijlmerplein. Ze hebben de hoeveelheid mensen op straat geteld op vier dagen zonder avondklok, én vier dagen waarop die van kracht was.

Voor de invoering van de avondklok telden ze op de middagen meer mensen op straat dan in de avonden. Dat contrast is iets scherper geworden, maar het totale aantal mensen op straat per dag bleef over het algemeen gelijk. Deze uitkomst doet vermoeden dat juist meer mensen in de middag naar buiten gaan om iets op straat te doen wat ze zonder avondklok later zouden ondernemen.

Uitlaten moet alleen

Verder zagen de onderzoekers dat de meeste Nederlanders zich braaf aan de avondklok houden: ze telden in de drie straten slechts 87 mensen na 21.00 uur. Van hen, leek 60 procent rustig te wandelen of te fietsen. De onderzoekers zien dat als een aanwijzing dat ze zonder geldige reden op pad waren. Vijf personen liepen mee met een ander die een hond uitliet. Dat is niet toegestaan, ook niet voor leden van een huishouden.

Komende week besluit het kabinet of de avondklok verlengd wordt na 10 februari. Daar neigt het OMT wel naar.