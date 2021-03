Het is hommeles bij Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Het is op dit moment een rommeltje bij de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Donderdag maakte Rogier Noyon zijn aftreden bekend. “Integriteit, daar kun je niet mee marchanderen,” zegt hij. “Als de leden ons beleid niet steunen, kan ik niet anders. Dan ben ik weg.”

Het vertrek volgt op een stevige bestuurscrisis binnen de VVAB, die begon tijdens de ledenvergadering via Zoom van 25 januari jongstleden. Op de agenda stond onder meer de herbenoeming van een aantal bestuursleden, onder wie Els Iping. Ook werd oud-minister Guusje ter Horst voorgedragen als nieuw bestuurslid.

Belangenverstrengeling

De benoeming van Ter Horst ging vlekkeloos, de herbenoeming van Iping strandde. Twee derde van de leden was tegen, omdat zij Iping verdenken van belangenverstrengeling. Haar betaald werk voor hotels staat volgens een meerderheid haaks op de belangen van de monumentenclub.

Zo was Iping, betaald door het Renaissance Hotel, gespreksleider tijdens een bewonersavond over een uitbreiding van het hotel op het Kattengat. Aanvankelijk verklaarde het hele bestuur zich solidair met Iping: als zij weg moest, zou het hele bestuur aftreden. Alleen voorzitter Noyon nam die stap.

Noyon: “Ik heb erop aangedrongen dat de anderen blijven zitten. Ik wil niet dat de hele club in elkaar dondert. Het offer van de voorzitter is wel genoeg.”

Voor Iping kwam het wegsturen door de leden als een verrassing. “Ik kan mezelf in de spiegel aankijken. Ik heb die bewonersavond twee jaar geleden geleid na consultatie met het bestuur. Als er daarna discussie over het Renaissance Hotel in het bestuur was, trok ik me even terug.”

Iping vermoedt een andere reden. “De koers van de VVAB is de laatste jaren verlegd. We zijn niet meer een felle actieclub die overal tegen is, maar meer een positieve club, die gesprekspartner wil zijn. Voor sommige leden ben ik daarom niet te pruimen.”

Noyon onderschrijft dat. “Wij willen goede dingen doen voor de stad, en niet meer die oude reflex: wij zijn tegen, wij gaan naar de rechter.”

Dubbelfunctie

Oud-secretaris Dingeman Coumou was een van de tegenstemmers. “Iping had natuurlijk toch een dubbelfunctie. Je kunt niet bestuurslid zijn en tegelijk een soort adviseur voor hotels. Ook als gespreksleider ben je toch het gezicht van een projectontwikkelaar die hotels wil realiseren. En ook al probeer je die twee functies nog zo integer te scheiden, dat is voor een idealistische organisatie eigenlijk niet goed.”

Met de komst van steeds meer politici in het bestuur, in de regel oud-bestuurders van stadsdeel Centrum, veranderde volgens Coumou inderdaad de koers van de VVAB. “Er zaten vier ex-deelraadsleden in het bestuur. Je kunt je afvragen of dat goed is. Je kunt er ook maximaal twee benoemen bijvoorbeeld. Het vertrek van Iping is ook weer niet zo dramatisch. Na twee termijnen kan ze best plaatsmaken voor een ander.”

Ter Horst volgt Noyon op als voorzitter. Zij noemt de situatie heel treurig. “Het betekent dat we nu een goede voorzitter moeten missen.”