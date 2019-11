Het is definitief: Osdorpplein blijft Osdorpplein

Een verkiezing kon geen verandering brengen. Het Osdorpplein behoudt zijn naam. Beeld Jean-Pierre Jans

Centrum Nieuw-West had het plein moeten gaan heten, nadat de bouwwoede er was toegeslagen. Maar zoals dat gaat in Amsterdam: iedereen bleef gewoon Osdorpplein zeggen.

En dus kwam er een verkiezing. In augustus konden bewoners en bezoekers namen insturen. Een hele lijst werd het, 472 in totaal. Amsterdammers op hun lolligst: Boerkaplein, Nieuw Mekka of Def P Plein (naar de zanger van de Osdorp Posse). Mengelmoesplein, Buffalo Village of – hij is nog lang niet vergeten – het Nouri Winkelcentrum.

Een tamelijk zouteloos lijstje van zeventien nieuwe namen bleef over, nadat, ook dat is gebruikelijk in Amsterdam, een deskundige jury zich van gemeentewege had gebogen over de inzendingen: Osdorpplaza, Osdorperhart, Osdorppoort, Osdorpkwartier en meer van hetzelfde.

Bij een tussenstand, twee weken geleden, werd al bekend dat de naamsverkiezing een gelopen race was. Het behouden van Osdorpplein stond ruimschoots voor. En nu, na het tellen van duizenden stemmen, komt ook het stadsdeel tot die conclusie: het Osdorpplein blijft Osdorpplein.

Nummer twee: 76 stemmen

Ruim drieduizend mensen stemden voor behoud van de naam. De tweede plaats kwam niet eens in de buurt van Osdorpplein: slechts 76 mensen wilden het gebied omdopen tot Osdorpplaza. Tuinstad Mokum (62 stemmen) eindigde als derde.

De kosten voor de hele verkiezing? Zo’n 10.000 euro. Onder meer voor het ontwikkelen van de online participatietool, waarmee bewoners suggesties konden insturen en uiteindelijk ook konden stemmen. De arbeidsuren van ambtenaren, vaak een hoge kostenpost, zijn niet meegerekend.

Stadsdeelbestuurder Ronald Mauer spreekt, ondanks een ongewijzigde naam, in een persbericht toch van een geslaagde wedstrijd. ‘Het is fantastisch dat zo veel bewoners hebben meegedaan aan deze wedstrijd en hun stem uitbrachten.’