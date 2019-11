Het is bijna zover: de directe trein van Amsterdam naar Londen

In net iets meer dan vier uur over het spoor naar hartje Londen: binnen­kort is het mogelijk. Volgens Eurostar-directeur Mike Cooper kan de trein dan echt de concurrentie met het vliegtuig aan.

Het staat allemaal op papier, over ieder woord is gesteggeld en vergaderd. “Het is nu alleen nog een kwestie van handtekeningen zetten, het kan ieder moment zover zijn,” verzucht Mike Cooper, directeur van Eurostar, het bedrijf dat de treindienst verzorgt tussen onder meer Amsterdam en Londen.



Wanneer precies de eerste trein rechtstreeks naar Londen rijdt – dus zonder die hinderlijke en tijdrovende verplichte overstap in Brussel – Cooper durft het deze ochtend in de business lounge van St. Pancras in Londen niet te zeggen. “Dit voorjaar. Preciezer kan ik helaas niet zijn. Maar aan ons ligt het niet, die directe verbinding tussen Amsterdam en Brussel is cruciaal voor onze doelstellingen.”

Grenscontroles

De online dienstregeling gaat in ieder geval uit van een eerste rechtstreekse rit op 6 april. Cooper wil er niets over kwijt. “Als we echt willen dat de trein ook voor Nederlanders een serieus alternatief wordt voor het vliegtuig, moeten we zo snel mogelijk af van de situatie zoals die nu is. Als Amsterdammers direct naar Londen kunnen, zal op termijn 30 procent van de reizigers naar Londen dat met de trein doen. Nu schommelt dat percentage nog rond de 8 procent.”

Eurostar rijdt sinds april vorig jaar rechtstreeks van Londen naar Amsterdam, maar op de heenreis moeten reizigers overstappen in Brussel vanwege de grenscontroles tussen Nederland en België en het Verenigd Koninkrijk. De onderhandelingen met de Britten over een regeling waarbij instappende passagiers ook in Amsterdam en Rotterdam de Britse douane kunnen passeren, hebben veel meer tijd gekost dan vooraf verwacht. Volgens Cooper heeft de aanhoudende onrust rond de brexit daar niets mee te maken.

Vijf ritten per dag

Eurostar heeft inmiddels alle mogelijke voorbereidingen getroffen, zegt Cooper. “Als het verdrag is getekend, kunnen we onmiddellijk aan de slag. Amsterdam is cruciaal in onze plannen voor de toekomst. Op het moment rijden we met drie treinen per dag, maar we verwachten dat we dat over achttien maanden hebben uit­gebreid naar vijf ritten per dag.”

Cooper heeft hoge verwachtingen van Amsterdam. “Onze verbindingen met Parijs en Brussel laten dat zien, dat zijn volgroeide lijnen. Amsterdam is dat nu nog niet. De reiziger is het probleem niet, die wil wel met de trein in plaats van het vliegtuig. Dan moet het wel allemaal goed zijn, dan moeten alle praktische belemmeringen worden weggenomen. Daar werken we hard aan.”

Station Zuid

Op Amsterdam CS is men er ook klaar voor: de douanefaciliteiten voor zowel de Koninklijke Marechaussee als de Britse douanemedewerkers staan al jaren zo goed als klaar om reizigers te ontvangen. De laatste aanpassingen worden de komende weken aangebracht.

Opvallend is dat het op CS om een tijdelijke ­situatie gaat: als station Zuid een beetje uit de ­verbouwingen is, worden alle internationale ­treinen daar naartoe verplaatst. Binnen Eurostar is niet iedereen blij met wat achter de schermen soms een verbanning naar Zuid wordt ­genoemd: een treinreis verkoopt het best als je de reizigers hartje stad kunt afleveren.

Cooper is er diplomatiek over. “Het belangrijkste is nu dat we rechtstreeks gaan rijden, naar welk station in Amsterdam staat niet het hoogst op ons prioriteitenlijstje. Het voordeel van Zuid is dat het een goed verbinding heeft met de rest van de stad, wie aankomt op Zuid heeft veel ­mogelijkheden om snel door te reizen naar de eindbestemming.”