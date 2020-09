Het is 21.45 uur, nog snel vier shotjes: ‘We zijn bewust eerder gaan zuipen’

Bar Tap Zuid moet, net als als alle andere kroegen, sinds dinsdagavond om 22.00 uur dicht. Beeld Joris Van Gennip

Het loopt tegen 21.00 uur. Remco Boas en zijn zoon Pim, uitbaters van biercafé Tap Zuid in de Maasstraat, zijn nog altijd in discussie over de nieuwe coronaregels die toch echt zo meteen ingaan. Boas: “Ik vind het spannend.”

Inloop mag tot 21.00 uur, maar geldt dat ook voor terras? Die klanten zitten tenslotte niet binnen. “Ik ben wel een Amsterdamse ondernemer. Als de regels onduidelijk zijn, valt het in ons voordeel uit.”

Nog zoiets wat hij zich afvraagt: moet de kroeg om 22.00 uur gesloten zijn, of moet je dan ophouden met serveren? Zoon Pim: “Nee nee, 22.00 uur is gewoon echt gesloten.”

Zijn vader: “Zeg, jij bent toch ook in Amsterdam geboren?”

En iemand die na 21.00 uur even buiten een sigaret gaat roken, mag die ook niet meer binnen? Vader en zoon vinden dat geen nieuwe aanwas. Ook besluiten ze tot de laatste ronde om 21.40 uur en om 22.00 uur iedereen buiten. “Dat klinkt inderdaad logisch,” zegt Boas.

Vliegende start

De nieuwe maatregelen zijn voor hen een hard gelag. Op hun terras is plek voor 100 klanten, dat mogen er nog maar 40 zijn. De meeste omzet draaien ze tussen acht uur ’s avonds en middernacht. Dat het café vorige week in het weekend om 01.00 uur dicht moest in plaats van 03.00 uur, was ook al een strop. Boas: “Dat zijn cruciale uren. Ik loop vijftig procent van mijn omzet mis. En we hadden na de lockdown net zo’n vliegende start.”

Het is inderdaad opmerkelijk druk voor een dinsdagavond, maar dat is het altijd in Tap Zuid. Twintigers en dertigers drinken een speciaalbiertje, een enkeling met een plankje worst erbij. Er hangt een gemoedelijk sfeertje, het wordt hier straks vast geen knokken. Pim: “Nee, de meeste mensen accepteren het wel, ze vinden het vooral sneu voor ons.”

Geremd in onze ontwikkeling

Twee nieuwe vrouwen nemen plaats aan een naastgelegen tafeltje. Het is 20.58 uur, het mag nog net. “Nee, dat komt door onze barman,” zegt Pim. “Hij stuurt iedereen toch maar van het terras naar binnen.”

Wat vinden de vrouwen van de vervroegde sluiting? Hannah Elenbaas (24): “Nu het dinsdag is: prima. Maar in het weekend is het wel jammer.” En Miriam Heidweiller: “Het is niet dat we heel dronken willen worden, maar dit is de leeftijd waarin je normaal heel erg groeit, en dat gebeurt als je nieuwe mensen ontmoet. Ik hou me aan de regels, maar het is wel heel erg jammer dat we geremd worden in onze persoonlijke ontwikkeling.”

Verderop zitten vier mannen aan de cola, maar wel met een borreltje ernaast. Hebben zij rekening gehouden met de vroegere sluitingstijd? Daan (23): “Ja, we zijn bewust eerder...” Lodewijk (23): ... gaan zuipen, ja.”

Achter de voordeur

De nieuwe maatregel noemen ze respectievelijk ‘helemaal niks’ en ‘helemaal kut’. Toch gaan ze straks zonder toestanden naar buiten. Daan: “Maar nu gaan we gewoon thuis verder. Als je geen overlast veroorzaakt, kan de politie niet achter de voordeur kijken. Dus de besmettingen onder jongeren gaan net zo hard door, zolang ze maar geen overlast veroorzaken.”

Pim kent dat argument. “Dan kun je ze beter hier op het terras hebben, toch?”

Het is 21.45 uur, tijd voor het laatste rondje, aan de tafel van Daan en Lodewijk nog snel vier shotjes. De barman loopt rond om af te rekenen. Om 21.55 uur gaat de muziek uit en het licht aan, het signaal voor iedereen om de zaak keurig te verlaten.

De Rivierenbuurt: alleen maar nette mensen.