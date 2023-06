Het hoger beroep van Hemani kan ondanks zware beschuldiging van advocaat in zaak ontvoering Insiya alsnog worden voortgezet

De toen tweejarige Insiya werd in 2016 vanuit het huis van haar oma in de Watergraafsmeer ontvoerd. Beeld Politie Amsterdam

Tijdens de regiezitting van maandag oordeelde het hof dat de dagvaarding wel op de juiste wijze was afgeleverd. De zware beschuldiging aan het adres van het OM deed Gerard Spong, advocaat van Shehzad Hemani. Spong sprak van ‘misleiding’ van zijn cliënt en vindt dat het OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Het Hof wees dat verzoek af. De dagvaarding was wel op de juiste wijze verstuurd, aldus het hof. Vier getuigen zullen dan ook binnenkort worden verhoord. Als een rechtszaak langer duurt, levert dat vaak strafkorting op, zeker als dit komt door fouten van het OM.

Hemani werd in 2020 veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor de ontvoering van zijn dochter Insiya in 2016. Hij was na de uitspraak van de rechtbank zelf in hoger beroep gegaan. Dat zou in juli 2022 dienen, maar ging toen niet door nadat was gebleken dat het oproepen van Hemani niet volgens de regels was verlopen. De dagvaarding was op een verkeerd adres afgeleverd.

De dagvaarding zou op zijn huisadres moeten worden afgeleverd. Het oproepen verliep echter via de Indiase autoriteiten bij het kantoor van Hemani, wat niet volgens de regels is. Het hof heeft de dagvaarding toen nietig verklaard.

Spong beweerde maandag dat het OM de dagvaarding ‘bewust onjuist’ heeft afgeleverd. “De verdedigingsrechten van Hemani zijn daarmee bewust geschonden,” zegt hij.

Nietig

Spong voerde maandag wederom aan dat de dagvaarding voor het hoger beroep nietig is, en zei dat dit ook geldt voor de dagvaarding voor de zitting bij de rechtbank in 2020. Daaraan verbond hij de consequentie dat die zitting bij de rechtbank opnieuw moet worden behandeld door de rechtbank.

Het OM betoogde op de zitting dat de dagvaardingen voor de rechtszaak in 2020 en het hoger beroep op de juiste wijze waren afgeleverd. “De dagvaarding is tijdig aangeboden aan de Indiase autoriteiten. Ik heb geen bericht ontvangen van hen dat ze die niet hebben doorgeleid naar Hemani. Van een cliënt mag bovendien worden verwacht dat hij contact heeft over de behandeling van zijn zaak. Hij kan zich niet beroepen dat hij niet op de hoogte was. Hij heeft zelf beroep ingesteld.”

Zand in de raderen

Spong heeft Hemani daadwerkelijk op de hoogte gesteld van de zitting bij het hof, zo liet hij weten. Hemani verscheen niet bij het hoger beroep. Nadia Rashid, de moeder van Insiya, en haar broer woonden de regiezitting wel bij.

Peter Plasman, de advocaat van Rashid: “Hemani doet er alles aan om zoveel mogelijk zand in de raderen te gooien en op die wijze zijn verantwoordelijkheid te ontlopen. Voor Nadia is het al heel lang een lijdensweg en die lijdensweg blijft maar voortduren, uitsluitend door het schandelijke handelen van Hemani. Nadia heeft nog steeds geen contact met haar dochter.”

Insiya werd in opdracht van Hemani door een team van mensen vanuit het huis van haar oma in de Watergraafsmeer ontvoerd. Het inmiddels negenjarige meisje verblijft sinds haar tweede jaar bij haar vader in India.