Het Havengebouw is nu een van de duurzaamste monumenten van het land

Het Havengebouw is een van de duurzaamste monumenten van Nederland geworden. Beeld Eva Plevier

Het gemeentelijk monument uit 1960, ontworpen door architect Dudok, is daarmee een van de duurzaamste monumenten van Nederland geworden. Het sluiten van de gaskraan, door stadsdeelbestuurder Centrum Micha Mos, is daarbij de belangrijkste factor.

Monumenten zijn per definitie moeilijk te verduurzamen omdat er weinig mag veranderen aan de buitenkant. Hoe energiezuinig het Havengebouw precies is vergeleken met andere gerenoveerde monumenten, moet blijken na certificatie van het gebouw. Hoe dan ook worden gebouwen die als duurzaamste worden bestempeld in de regel snel weer ingehaald door andere gebouwen die met de nieuwste technieken onder handen worden genomen.

Energielabel C

Het Havengebouw moest wel duurzamer omdat het, zoals alle kantoren volgend jaar, verplicht minstens energielabel C moet hebben. Daarvoor zou het volstaan om alleen overal ledverlichting te installeren, maar de eigenaar, vastgoedontwikkelaar Zadelhoff, besloot ook de verwarming compleet te vernieuwen.

Warmte die ’s zomers wordt afgevoerd door de koelinstallaties wordt voortaan ondergronds opgeslagen in een warmte-koudeopslag (WKO). Diezelfde warmte wordt in de winter weer naar boven gehaald voor de verwarming waarna een elektrische warmtepomp de temperatuur op weg naar de verwarmingsbuizen verder opkrikt.

In evenwicht

Juist voor monumenten is zo’n WKO geschikt, volgens Zadelhoff. Moderne, goed geïsoleerde gebouwen gebruiken door het jaar heen meer energie voor koeling dan voor verwarming. Bij monumenten, die meer warmte verliezen via de gevel, is dat door het jaar heen meer in evenwicht met elkaar.

Zadelhoff is trots dat de renovatie in zeven maanden is afgerond terwijl de huurders, onder wie het Havenbedrijf, zorgkoepel Cordaan en ondernemersvereniging Oram, gewoon doorwerkten. Daarbij hielp het wel dat het in de coronaperiodes rustiger was op de werkvloer en dat de parkeerplaats weinig werd gebruikt.