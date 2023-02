Het had de toeristendrukte in Amsterdam moeten helpen oplossen, nu is bloemenattractie FloriWorld failliet

Weer is een bloemenattractie geflopt: FloriWorld in Aalsmeer is failliet. Met de teloorgang van het sierteeltpretpark, waar miljoenen in werd geïnvesteerd, verdwijnt opnieuw een attractie die toeristen uit hartje Amsterdam had moeten weglokken.

Jaarlijks 350.000 toeristen. Zo veel mensen had FloriWorld vanuit Amsterdam richting Aalsmeer moeten trekken. 350.000 bezoekers die weerbestendig overdekt via interactieve videoschermen en virtuele bloemenpracht in aanraking zouden komen met Nederland sierteeltland.

Geld – voor de bouw alleen was al 29 miljoen euro nodig – kwam van Rabobank, sierteeltpromotor Bloemenbureau Holland en veilinggigant Flora Holland, die ook de locatie in Aalsmeer beschikbaar stelde.

Het ontwerp van de trekpleister kwam van de Amsterdamse attractieontwikkelaar Bert Kranendonk, die eerder onder meer betrokken was bij de Heineken Experience en Our House, de danceattractie in de voormalige club It. Naast ontwikkelaar werd Kranendonk ook mede-exploitant van FloriWorld.

Belabberde timing

Maar de timing zat tegen. FloriWorld ging in de zomer van 2020 open, drie maanden na de corona-uitbraak, en kon bij elke lockdown weer dicht. Maart vorig jaar werd de attractie weer volledig heropend, in de hoop dat het toerisme op gang zou komen. Dat bleek landelijk het geval, maar niet in Aalsmeer: van de 100.000 jaarbezoekers die nodig waren om zwarte cijfers te schrijven, kwamen er in 2022 ‘een paar duizend’.

Vooral het ontbreken van bloemenbeluste Aziaten – vanwege de aanhoudende coronacrisis in Azië – en het wegblijven van Amerikanen die de oorlog in Oekraïne veel te dicht bij Aalsmeer vonden liggen, heeft de attractie opgebroken.

“De exploitant is op zoek gegaan naar andere consumenten,” zegt FloriWorlddirecteur Floris Olthof. “Vooral uit Europa en Nederland. Maar dan ze moesten individuele bezoekers trekken in plaats van reisgroepen. Daarvoor is heel andere marketing nodig. En veel meer geld.”

De attractie is sinds begin december weer dicht na een breuk tussen FloriWorld en exploitant DEX Aalsmeer van Kranendonk. “We hebben de overeenkomst met de exploitant opgezegd,” zegt Olthof. “Die kon niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. We hebben vervolgens een consultant de toekomstmogelijkheden laten onderzoeken. Daaruit bleek dat op korte termijn geen positieve businesscase te verwachten is.”

“De aandeelhouders hebben er heel wat geld in gestopt en hadden dat moeten blijven doen. Wij vinden dat onverantwoord. In overleg met de vennoten hebben we nu faillissement aangevraagd.”

Moeilijk rendabel te krijgen

“Jammer dat het is mislukt,” reageert attractie-expert Hans van Driem, die eerder Walibi Flevo en Floriade 1992 opzette en betrokken was bij toerismebureau NBTC. “Maar dat FloriWorld het loodje legt, verbaast me niks. Alleenstaande attracties zijn heel moeilijk rendabel te krijgen.”

“Het was ook geen sterk concept,” zegt hij. “Dat virtuele was killing. Bloemen zijn iets voor 50-plussers en Aziaten. Die zitten niet op al die technologie te wachten. Bezoekers komen niet voor virtuele bloemen, maar voor echte.”

Directeur Olthof vindt niet dat FloriWorld de plank missloeg door bloemen en planten vooral vanaf beeldschermen te laten zien, met veel interactieve trucjes om bezoekers te plezieren. “Dit soort attracties is juist erg geschikt voor deze doelgroep, maar die moet dan wel komen.”

Dat er weinig echte bloemen en planten in FloriWorld waren te zien, erkent hij. “Dat bleek ook uit het haalbaarheidsonderzoek. We moesten investeren om FloriWorld geschikter te maken voor de markt van vandaag. Maar de aandeelhouders waren niet bereid naast alle verliezen er nog meer geld in te steken.”

Minder drukte in Amsterdam

Met FloriWorld valt ook een beoogde drukte-afleider voor Amsterdam weg. Stad en regio proberen al jaren bezoekers uit Amsterdam-Centrum te lokken, onder meer door Zandvoort ‘Amsterdam Beach’ en het Muiderslot ‘Amsterdam Castle’ te noemen. Tot nu met beperkt effect: minder dan een kwart van de toeristische overnachters gaat ook naar de regio. En dat is dan vooral naar Zaanse Schans, Volendam, Edam en Marken.

Ongestuurd toeristen spreiden naar de regio is volgens Van Driem óf een utopie, óf een heel kostbare aangelegenheid. “Al die spreidingsacties zijn leuk bedoeld, maar hebben weinig effect. Met één attractie in de regio boks je niet op tegen de Dam en het Museumplein. En voor onderwerpen als bloemen gaan mensen echt niet speciaal op stap. De toeristische industrie besteedt tezamen jaarlijks 250 miljoen euro om mensen naar Amsterdam te krijgen, van Booking.com tot de hotels en de cruisemaatschappijen. Met 30 miljoen in de regio red je het niet.”

FloriWorldontwikkelaar Kranendonk, die ervoor kiest niet te reageren, werkt nu onder andere aan een interactieve waterattractie, de WOW Experience bij het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht en is bezig met de regionale attractie ‘Parels van het Noorden’ in Noord -Nederland.

Goedbedoelde thema-attracties

Van Driem hekelt het gemak waarmee her en der zulke ‘goedbedoelde thema-attracties’ worden opgezet. “Er zit vaak een club achter met een missie, zoals bij FloriWorld. Het ondernemerschap ontbreekt. Men is nu bezig met een attractie rondom voeding bij Wageningen. Dat moet dan 36 miljoen kosten. Dat zou ik niet doen. Dat klinkt veel, maar Disney geeft voor één attractie zo 80 miljoen uit en clustert die met veel andere attracties. Dan trek je bezoekers.”

Vorig jaar stranden mede door Van Driem ontwikkelde plannen voor een groot toeristisch attractiepark, Holland World, tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep. Dat had attracties met 12 verschillende Nederlandse thema’s waaronder bloemen, water, horeca moeten krijgen, inclusief hotels. “Maar die investering van 600 miljoen was te groot voor Nederlandse begrippen.”

Dat ook echte bloemen en planten geen trekker hoeven te zijn, bewees de Floriadeflop in Almere vorig jaar. Of het de Keukenhof wel lukt weer de traditionele anderhalf miljoen bezoekers te trekken, moet binnenkort blijken. De eerste editie na corona trok vorig jaar 1,1 miljoen mensen.

“Het is nog steeds zo dat Nederland een aantrekkelijk land is voor internationale toeristen,” zegt Olthof. “Het beeld van Nederland bloemenland staat fier overeind. Of er toekomst is voor een bloemenattractie, weet ik niet. In ieder geval niet voor FloriWorld. Het is nu in handen van de curator. De kans dat er opnieuw een attractie in het gebouw komt, is klein.”