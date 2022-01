Het gevecht om de stem van de expat is begonnen in Amsterdam

Politieke partijen pakken de strijd om de expatstem steeds serieuzer aan. ‘Wij zien hen als Amsterdammers met stemrecht, terwijl zij daar vaak zelf totaal geen idee van hebben.’

Een aantal partijen in de raad, de SP met name, ageert steeds openlijker tegen de aanwezigheid van expats. Maar juist die groep Amsterdammers met buitenlandse wortels vormt voor andere partijen een begeerlijke bron van kiezers.

GroenLinks lanceert deze week zelfs een speciale Engelstalige website waarop expats eenvoudig kunnen controleren of ze stemrecht hebben bij de raadsverkiezingen van 16 maart 2022. Dat kan, heel slim, in ruil voor de contactgegevens van de gebruiker in kwestie, zodat de partij contact kan houden tijdens de campagne.

Voor het eerst heeft GroenLinks nu ook een uitgebreide samenvatting van het verkiezingsprogramma in het Engels gepubliceerd en een speciale expatcoördinator aangesteld tijdens de campagne. “Nee, dat heeft niet te maken met een recente peiling,” antwoordt een woordvoerder van GroenLinks op de vraag of de recente tegenslag in de opiniepeilingen ten grondslag ligt aan deze belangstelling voor nieuwe kiezersgroepen. “Mensen komen vaak naar Amsterdam omdat het een progressieve stad is, ze delen vaak dezelfde waarden als GroenLinks.”

Ook D66

De partij is niet de enige. Volgens een zegsman is de expatcampagne bij D66 Amsterdam maanden geleden al gestart. Zo is er een groep van tientallen expats actief, ook wel internationals genoemd, die elkaar regelmatig opzoekt. Op de kieslijst is Greg Shapiro, de Amsterdams-Amerikaanse komiek, een vaste waarde als expat-à-la-maison en lijstduwer van D66. En er komt in aanloop naar 16 maart een speciale postercampagne in de stad te hangen.

Volt vertaalt ook alle standpunten in het Engels. “Da's bij ons heel normaal vanwege de pan-Europese organisatie van onze partij,” zegt Volt-kandidaat Itay Garmy. “Wij zien hen als Amsterdammers met stemrecht, terwijl zij daar vaak zelf totaal geen idee van hebben.” De Partij voor de Dieren vertaalde al in 2017 het verkiezingsprogramma (voor de Tweede Kamerverkiezingen) in het Engels en maakt elke campagne een Engelstalige flyer.

Ruim 150.000, deels stemgerechtigd

De belangstelling voor expats is begrijpelijk. Van de 863.000 Amsterdammers (peiljaar 2019) hebben er volgens OIS zo’n 714.000 de Nederlandse nationaliteit. Er blijven ruim 150.000 stadgenoten met buitenlandse wortels over die voor een deel ook stemgerechtigd zijn, maar dit niet altijd weten. Niet iedereen uit een ander land mag meedoen. Elke EU-burger van 18 jaar en ouder die geregistreerd staat in Amsterdam, of elke buitenlandse ingezetene die vijf jaar of langer geregistreerd staat in een Nederlandse gemeente, kan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Uit peilingen en electoraal onderzoek blijkt dat GroenLinks en D66 meestal favoriet zijn bij expats, hoewel tijdens de Tweede Kamerverkiezingen de VVD van Mark Rutte de meeste stemmen scoorde in een onlinepeiling van expatplatform Dutchnews.