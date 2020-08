Het gemak waarmee in Amsterdam het pistool wordt getrokken, jaagt angst aan

De mate van het recente geweld in de stad is niet extreem, maar het gemak waarmee daders wapens gebruiken, jaagt angst aan. Zo klonken woensdagochtend en dinsdag schoten in de Vechtstraat in Zuid.

Veiligheid en het gevoel van veiligheid zijn heel verschillende zaken. Wie een paar stappen achteruit zet en het geweld met vuurwapens en messen in Amsterdam van wat meer afstand beschouwt, ziet in vergelijking met andere jaren een gemiddeld beeld.



De liquidatie van crimineel Omar Essalih in mei op de Panamalaan is de enige dit kalenderjaar, en ingewijden betwijfelen zelfs of dat een klassieke onderwereldmoord was. De teller van het aantal doden door geweld in de stad staat op 10, wat wederom gemiddeld is, al klinkt dat cru.

Bas van Wijk

Niet zozeer de kille statistieken grijpen naar de keel, als wel het gemak waarmee daders hun alomtegenwoordige wapens gebruiken.

Dat Bas van Wijk (24) uit Badhoevedorp op 8 augustus op een drukbezocht strandje aan de Nieuwe Meer werd doodgeschoten, was een triest dieptepunt. Hij lijkt tegen de verkeerde te zijn opgekomen voor een vriend. De schutter (20) heeft zijn wapen en het gestolen horloge aangewezen in een verborgen compartiment in een auto. Normale mensen hebben geen wapen in een verborgen compartiment in hun auto.

Beklemmend was ook de steekpartij op de pont naar Noord, waarbij een verwarde man 15 augustus een ‘bekende van de politie’ neerstak, waarna het slachtoffer overboord sprong en in Noord op de kant werd getrokken. De politie schoot de stenen gooiende steker neer. Beide mannen zijn buiten levensgevaar.

Drillrap baart zorgen

De geweldsverheerlijking in de (drill)rapscene is momenteel de grootste zorg.



Een man van 26 werd in Amsterdam-Zuidoost doodgeschoten door een vriend met wie hij een rapclip opnam. Dat was nog een ongeluk, zoals het een ongeluk was toen een man van 23 in de Watergraafsmeer werd doodgeschoten tijdens het achteloos spelen met een geladen wapen.

Het bewust uitgelokte geweld met messen en vuurwapens onder (drill)rappers is van een andere orde, al is de overeenkomst dat wapens voor steeds meer jongeren tot hun standaarduitrusting behoren en ze hun vuurwapens en (kap)messen makkelijk trekken.

Dat rapper Danzel S. (23), ‘Bigidagoe’, dinsdagmiddag werd neergeschoten in de Vechtstraat schokte de Rivierenbuurt, maar verraste niet. Zijn rapformatie Zone 6 uit Holendrecht staat al maanden centraal in grof geweld. Op sociale media wordt alweer openlijk gehint op wraak, nu S. het geweld zal overleven. Dat in dezelfde straat in de nacht van dinsdag op woensdag een tweede gewonde viel door kogels, kan overigens toeval zijn.

In de drillrapscene was de spanning al tot het kookpunt gestegen door de vete tussen Amsterdamse en Rotterdamse groepen, waarin een jongen van 19 is doodgestoken in Scheveningen. Wie die scene volgt weet: dit houdt niet op.