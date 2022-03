Het gelobby door vastgoedbedrijven is alweer begonnen

“Allemaal zakkenvullers, allemaal zakkenvullers.” Een man riep het plots vanaf de tribune terwijl burgemeester Halsema bezig was om de verkiezingsuitslag definitief te maken. Halsema vroeg om stilte, maar de man hield zijn mond niet.

“Jullie doen alleen maar wat voor de middenklasse,” ging hij door in gebroken Nederlands. “Niks doen jullie voor ons. Ook die mensen van GroenLinks doen niks.” Na enige tijd werd hem gevraagd de zaal te verlaten – hij verstoorde het democratische proces, werd hem verteld. Schreeuwend liep hij met zijn rugtasje de zaal uit. Sommige raadsleden keken verbaasd; anderen moesten lachen.

Niemand weet wie hij is. Of hij dakloos is. Waar hij vandaan komt. Spanje, werd gesuggereerd, vanwege zijn accent. Duidelijk is dat hij zich niet gehoord voelt, zoals zovelen in Amsterdam. De politiek is er niet meer voor hen en ruim de meerderheid in Amsterdam (54 procent) koos vorige week ervoor om niet te stemmen.

Verkenner Lodewijk Asscher waarschuwde gemeenteraadsleden ook over de historische lage opkomst. ‘Het is een symptoom’, schreef hij. ‘Een top van de ijsberg van eroderend vertrouwen. Als je klem raakt door een kille overheid, als je voelt dat er voor jou geen kansen zijn op een mooiere toekomst, als je ziet dat het gedroomde thuis voor je kinderen een beleggingsspeeltje voor de superrijken is: is het dan zo gek dat je afhaakt? Solidariteit is het tegengif, maar ontstaat niet vanzelf.’

De 46 procent die wel hun stem lieten gelden hebben besloten dat de PvdA de grootste partij van de stad is geworden, gevolgd door GroenLinks en D66. Deze drie zullen de komende vier jaar het stadsbestuur vormen.

Belangenverenigingen en clubjes weten dat inmiddels ook en het lobbyen achter de coulissen is begonnen, zo werd mij deze week door enkele raadsleden verteld. Ze worden door institutionele beleggers of woonbouwverenigingen uitgenodigd om het bijvoorbeeld nog eens te hebben over de opkoopbescherming. Is het wel echt nodig om het bezitten van meerdere koopwoningen tegen te gaan?

Het is zoals socioloog Pierre Bourdieu analyseert: de zakenman heeft het sociale kapitaal om relaties en netwerken aan te sporen om zo macht en invloed uit te oefenen in de politiek en de keuzes die daar gemaakt worden. Sywert van Lienden is er ook wel bekend mee.

De burgemeester en de raad doen nu onderzoek naar de lage opkomst. Ze willen zich specifiek richten op groepen die structureel ondervertegenwoordigd zijn, zoals in buurten als Osdorp Midden waar de opkomst 18 procent was. Om zo schreeuwende mannen op een tribune te voorkomen waardoor raadsleden (ongemakkelijk) moeten lachen. Om het gevoel bij deze groep weg te nemen dat alle politici alleen maar ‘zakkenvullers’ zijn.

In 2014 beloofden ze hier ook meer aandacht aan te besteden, net zoals in 2018. Zonder succes. Maar met de nieuwe stroming in de gemeenteraad gloort er nieuwe hoop. Constructieve politiek. Geen vliegen afvangen. Niet op de persoon, maar voor de Amsterdammer. Ze beloofden het allemaal plechtig bij de beëdiging donderdag.

Nu is het afwachten hoelang ze het volhouden.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? d.hielkema@parool.nl.