Het gebeurt regelmatig: doden die lang in hun huis liggen

Dat is per hoofd van de bevolking meer dan twee maal zo vaak als in Amsterdam-Amstelland, Diemen, Zaanstreek en Waterland. Dat blijkt uit een recente publicatie van de GGD Amsterdam, die de cijfers van de 'woninglijken' bijhoudt.



In totaal lagen er in 2005-2015 in Amsterdam 378 doden langer dan twee weken onopgemerkt in huis. Daarvan stierf in Amsterdam 64 procent een natuurlijke dood. Bij 21 procent is door de schouwarts een onnatuurlijke dood vastgesteld, waarvan zeker een derde door zelfdoding. Bij de resterende groep (circa vijf per jaar) kan de doodsoorzaak niet worden vastgesteld.



De GGD heeft de lugubere vondsten vijf jaar geleden ook al eens onderzocht. Ze blijven onverminderd hoog, al fluctueert het per jaar. Zo was 2015 met 56 gevallen een piekjaar en waren er in 2017 'slechts' 31 gevallen.



Sociaal isolement

Wat zegt dit nou? Zijn we in de stad onverschillig ten opzichte van onze buren? Is dit het lelijke gezicht van individuele vrijheid: een sociaal isolement? Hebben we te maken met mensen die zelf hebben gekozen voor een teruggetrokken bestaan? Of is de participatiemaatschappij mislukt?