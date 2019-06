Het gaat opvallend vaak mis in onveilige Heemstedestraat

Op het eerste oog is er niet zoveel mis met de Heemstedestraat: het is er niet overdreven druk, er wordt niet overdreven snel gereden en tussen de Westlandgracht en de Ringweg ligt een vrijliggend fietspad. Toch is deze straat, met de Plesmanlaan in het verlengde ervan, op twee na de onveiligste weg van Nederland, na de Aalderinkssingel in Almelo en de Planetenweg in Velsen.

Pas als je de lange reeks van ongevallen erbij pakt, zie je dat het in de Heemstedestraat opvallend vaak mis is. Een snorfietser kwam in december 2018 ten val en overleed later aan zijn verwondingen. En iets meer dan een maand later botste een taxichauffeur tegen een overstekende fietser die daardoor kwam te overlijden. Een ongeluk dat precies dezelfde toedracht had als het ongeval in mei 2016, waarbij een jonge vrouw ernstig gewond raakte.

Rommelig en onoverzichtelijk

Het zijn allemaal incidenten die ieder hun eigen achtergrond kenden, maar de gemeenschappelijke factor is dat ze allemaal in de Heemstedestraat plaatsvonden. Volgens buurtbewoner Paul Bakker is er sprake van een ‘heel rommelige en onoverzichtelijke’ straat. “Je weet niet direct waar je aan toe bent. Ik fiets dagelijks met mijn kinderen naar school en voel me dan vaak zeer onveilig. En dan gaan ze vaak ook nog tijdens de ochtendspits de vuilnisbakken legen en wordt de kroeg op de hoek bevoorraad, waardoor het er nog chaotischer wordt. Zo ben ik bij het oversteken een keer met twee kinderen op de fiets aangereden door een afslaande auto die alleen oog had voor een naderende tram.”

Vanuit de gemeentelijke diensten die over de verkeersveiligheid in de Heemstedestraat gaan, zijn al vaker zorgen geuit over de inrichting van de straat: zeven jaar geleden is er al aan de bel getrokken, zegt een betrokkene die niet met zijn naam in de krant wil. “Er hadden al veel eerder maatregelen genomen kunnen worden die de straat veiliger maken.”

Een taxichauffeur die veel door de buurt rijdt, zei het begin dit jaar al tegen deze krant: “Eerst rij je in de drukke stad, is het steeds remmen en optrekken. Maar als je dan het Hoofddorpplein voorbij bent en je de brug over rijdt, dan zie je die lange rechte weg voor je. Dan rij je ongemerkt zomaar veel te hard.”

Verkeersdrempels

Het is een conclusie die gedeeld wordt door de opstellers van het onderzoek dat werd uitgevoerd naar aanleiding van het meest recente dodelijke ongeval, hoewel dit onderzoek zich toespitste op de kruising van de Heemstedestraat en de Poeldijkstraat. De lange rechte weg nodigt uit tot hard rijden. Er is niets gedaan aan het zoveel mogelijk beperken van de snelheid. Hoewel er verkeersdrempels kunnen worden aangelegd, liggen die er nog steeds niet. Tijdens metingen bleek een auto met 151 kilometer per uur te passeren, richting Hoofddorpplein. De gemiddeld gemeten snelheid ligt op 51 kilometer per uur.

Er zullen op korte termijn maatregelen worden genomen, met name in het eerste stuk, vanaf het Hoofddorpplein. “De weg heeft al langer de aandacht van de gemeente,” aldus een woordvoerder. “Er ligt een ontwerp voor de herinrichting dat in 2020 kan worden uitgevoerd. Bij de Poeldijkstraat worden de voorbereidingen getroffen om een permanente aanpassing te doen.”

Onderzoek Uit onderzoek door Verkeersbureau VIA blijkt dat 43 procent van de Nederlandse wegen onveilig is. Zij vergeleken in heel Nederland 43.188 wegen met een lengte van 63.754 kilometer op het gebied van verkeersveiligheid. Alle ongelukken per wegvak in de periode 2015 tot en met 2018 werden geteld. Ongelukken met dodelijke slachtoffers, gewonden en alleen blikschade werden apart geregistreerd. Ook werd het aantal slachtoffers afgezet tegen de weglakte en de verkeersdrukte. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van STAR, een samenwerkingsverband van politie en verzekeraars. De resultaten moeten gemeentebestuurders meer inzicht geven in de grootste knelpunten.