‘Het gaat om het vertrouwen’: Grapperhaus is tegen waarnemers die de politie controleren

Preventief fouilleren door de politie in Amsterdam-Noord op 2 september. Beeld Marc Driessen

Amsterdam is op bepaalde locaties begonnen om kleding en tassen van mensen te doorzoeken, in een poging het wapenbezit te verminderen. Geselecteerde burgers controleren op hun beurt of agenten zich niet schuldig maken aan etnisch profileren, waarbij ze mensen op hun afkomst zouden selecteren.

“Ik zou dat niet op die manier doen. Niet omdat iemand het een keer fout zou doen. Maar het gaat ook om het vertrouwen dat je mensen geeft,” zei minister Grapperhaus in het Kamerdebat.

Hij benadrukte ook dat het besluit bij het Amsterdamse gezag - de gemeente, politie en justitie - ligt, en dat hij zich daarmee niet te bemoeien heeft.

Proef met waarnemers

Voor het eerst in jaren experimenteert de Amsterdamse politie weer met preventief fouilleren. Op 1 september werd een proef gestart waarbij geselecteerde burgers bekeken of de politie niet etnisch profileerde. Die extra waarneming vindt plaats op verzoek van de gemeenteraad, om te achterhalen of agenten écht willekeurig controleren, of dat mensen toch worden uitgekozen op basis van huidskleur of andere uiterlijke kenmerken.

Politiebonden reageerden ontdaan. Ze spraken van wantrouwen richting de Amsterdamse politie, en kondigden aan zelf waarnemers mee te sturen die de burgerwaarnemers in de gaten houden. De strijd draaide uit op een publicitair debacle waar het laatste woord nog niet over gesproken is, zo bleek maar weer uit het statement van Grapperhaus.