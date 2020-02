Het gaat nog even duren voordat de loden leidingen worden verwijderd

- Beeld Shutterstock

Dat bleek dinsdagavond tijdens een hoorzitting in de gemeenteraad. Vastgoed Belang, belangenvereniging van de particuliere verhuurders, doet nu eerst een enquête de deur uit naar alle leden met de vraag wie woningen verhuurt met loden leidingen, zei hun regiobestuurder Martijn Winnen.

Hij voorzag ook nog veel ‘complicaties’ voordat alle leidingen vervolgens zijn vervangen. “Als je het honderd procent zeker wil weten dat uit elke badkamerkraan geen looddeeltjes meer komen zal je vloeren kapot moeten boren.”

Ook verhuurder Rappange benadrukte hoe ingewikkeld het wordt om overal snel het lood weg te halen. Rappange is in veel gevallen namelijk niet de eigenaar van de woningen, maar alleen de beheerder. “We hebben onze portefeuille aangeschreven: kunt u aangeven of er lood zit? Dat vergt wat tijd,” zei Jaap Verhoef namens Rappange. “De antwoorden druppelen binnen.”

Vervolgens kan Rappange de eigenaar niet verplichten om geld te steken in het weghalen van de leidingen. “Er is een intentie, maar de praktijk is dat we te maken hebben met vele eigenaren. Dat maakt het niet gemakkelijk. Het is niet per decreet op te lossen,” zei Verhoef. “Je kunt het simpelweg niet de beslissing nemen als beheerder, als vastgoedmanager. Bij ons eigen bezit zijn de lijnen korter.” Maar ook dan is de eigenaar vaak een van de velen binnen een VVE, zei Verhoef. “Dat bespoedigt het ook niet.”

Na een storm van protest besloot Rappange vorige week de loden leidingen weg te halen in een complex aan de Kramatweg in Oost.

Zowel Verhoef als Winnen verwacht dat een wettelijke verplichting om loden leidingen weg te halen zou helpen. Het kabinet buigt zich daar de komende maanden over. “Dat zou helpen om de leden mee te krijgen,” zei Winnen. “We begrijpen de urgentie en die gaan we zeker de vereniging in brengen.” Verhoef: “Is er geen verbod dan zijn er gegarandeerd eigenaren die zeggen: het zal mijn tijd wel duren.”

De opstelling van de verhuurders riep irritatie op binnen de gemeenteraad. “Ik vind het ontzettend zorgelijk,” zei Alexander Hammelburg (D66). “Veel huurders in Amsterdam huren in de particuliere sector.” Dorrit de Jong vroeg zich af of de verhuurders niet ook een morele verplichting voelen. “Wilt u alles op alles zetten?”