Het gaat in de kerk over kroegen bij de Pride-dienst

Na een voor velen korte nacht was de Keizersgrachtkerk zondag goed gevuld voor de traditionele Gay Pride-kerkdienst – lichtvoetig en kleurrijk, maar met een bloedserieuze ondertoon.

Over de avondmaalstafel in de Keizersgrachtkerk is een regenboogvlag gedrapeerd. Daarachter hangen kleurige spandoeken. ‘We are not sick!’, schreeuwen ze, of: ‘Stop killing trans people!’ Beneden en boven op het balkon hebben zich vele gelovigen en een enkele ongelovige verzameld: de liturgieboekjes zijn snel op.

Voor wie de nacht te kort was en de ochtend te vroeg kwam: schuur tegen je buur, is de tip bij aanvang.

Het thema van de Gay Pride is ook het thema van de traditionele Pride-kerkdienst: gedenk het verleden, creëer de toekomst.

Gaybars

Het is vijftig jaar geleden dat de klandizie van de vaak belaagde New Yorkse gaybar Stonewall Inn het niet meer pikte en terugvocht bij wéér een inval door de politie. Het stond aan de basis van de wereldwijde Prides waarin de lhbt-plus-beweging zich toont, niet verstopt.

Daarom gaan de gedachten in de kerk terug naar de roemruchte gaybars, zoals café ’t Mandje op de Zeedijk. Curator Annemarie de Wildt van het Amsterdam Museum komt vertellen over de beroemde kroeg uit 1927 van de al even beroemde lesbo Bet van Beeren. De homokroeg, volgens de in 2008 overleden Amsterdamse pater Jan van Kilsdonk de plek van humor, amor en dolor (humor, liefde en smart), en de kerk hebben veel gemeen, leren we, want voor gays zijn beide plekken ‘betwist én van betekenis’.

Dat het in de kerk over kroegen gaat is al onalledaags, dat De Wildt desgevraagd en enigszins schoorvoetend een heel slechte grap vertelt, maakt de kerkganger ook niet wekelijks mee. “Wat heb je als twee vrouwen in bed liggen en de één heel veel zin heeft en de ander niet? Één pot nat.” Of het luide gelach de kwaliteit van de mop geldt of het gegeven dát die in een kerk klinkt, blijft in het midden.

Pierre Valkering

De homoseksuele priester Pierre Valkering leest uit de bijbel. Hij is hier de perfecte spreker omdat hij na zijn oorverdovende coming out dit voorjaar is ontslagen als vaste voorganger van de Vredeskerk in De Pijp. Na 25 jaar. Zijn onthullingen over zijn verleden in darkrooms en homosauna’s waren volgens het bisdom volstrekt ongepast. Dat hij ‘zijn leven heeft gebeterd’, telt niet.

Valkering leest zijn ‘lievelingsevangelie’ voor van Johannes over Jezus die bij een waterbron een Samaritaanse vrouw spreekt – die niet alleen niet zuiver Joods is, maar ook al vijf mannen heeft gehad. Moraal van het verhaal: openheid en respect voor verschillen brengen mensen samen.

Het is een thema dat in de mis steeds terugkeert. De worsteling met uit de kast komen en geaccepteerd worden. De kerk zou een plaats moeten zijn zoals café’s zoals Stonewall Inn of ’t Mandje: plekken waar iedereen zichzelf kan zijn.

Zo is de cirkel weer rond.

Mooie mix

Voor Valkering is het de eerste Amsterdamse Pride-viering die hij bezoekt, vertelt hij achteraf. “Ik was op zondagochtend altijd in de Vredeskerk. Het bijzondere is de mooie mix van mensen hier, die overal vandaan komen. Katholiek, protestant; kerkelijk, niet kerkelijk... We gaan over de grenzen van conventies heen.”

Zijn eigen verhouding met de kerk is complex nu Valkering zijn ontslag aanvecht. “Haha, dat kun je wel zeggen ja. Ik kom elke zondag wel in een kerk, meestal mijn eigen kerk, maar nu als gewone kerkganger. De bisschop wil pertinent niet dat ik nog terugkeer in de Vredeskerk, maar staat me mogelijk toe dat ik in een andere kerk terecht kom na wat hij ‘een periode van bezinning’ noemt.”

Peinzend: “Weet je: als het moet, moet het maar en maak ik er iets moois van. Elk nadeel hep zijn voordeel.”

Zo citeert Valkering binnen één uur zowel Johannes als Johan Cruijff, elk op hun terrein heilig verklaard.