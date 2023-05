Het Frederiksplein een mooi plein? De Instagramgeneratie vindt van wel, maar zeg dat niet tegen de oudere garde

Wat is volgens Paroollezers het meest geslaagde plein van Amsterdam, en wat het minst? Onmogelijke vragen natuurlijk. Het Amstelveld en het Spui worden vaak genoemd, maar in De Pijp ligt een verborgen parel, en er is ook een nieuwkomer. En welk plein wordt door Amsterdammers ook wel Death Valley genoemd?

Waarom heeft Amsterdam eigenlijk geen Grote Markt? Marjan Stalknecht (vanuit Bonaire) stelt een tegenvraag, een volkomen terechte. Antwerpen en Leuven, Breda en Haarlem, overal hebben ze er een. Stalknecht: ‘Zélfs Almere heeft een Grote Markt.’

Geen wonder dat in Amsterdam niet één plein eenduidig als mooiste wordt gezien. Die vraag stellen is één ding zeker weten: hier komen we niet uit. Hadden we maar een Grote Markt moeten hebben.

Natuurlijk wordt het Amstelveld vaak genoemd. De ligging, de bomen, de bankjes, de sfeer. ‘Het Amstelveld heeft de ontmoetingsfunctie van een campo in Venetië,’ schrijft Walther Schoonenberg. Er is tegenwoordig nog een wekelijkse markt ook.

Ook het Spui behoort tot de pleinen die het vaakst genoemd worden, en opmerkelijk is de vaak herhaalde smeekbede dat de terrassen moeten terugkeren. ‘In coronatijd hebben we gezien hoe het ook kan,’ schrijft Karlijn ten Donkelaar. ‘Terrassen op ’t Spui, dat had pas allure!’

De usual suspects komen allemaal voorbij. De Nieuwmarkt (liefst met een fontein), het Zonneplein, de Noordermarkt.

Herintredend Stadionplein

Ted Deckers houdt een pleidooi voor het ‘plein der pleinen’, het Stadionplein. Gebouwd met de grandeur van het Olympisch Stadion en de Citroëngarage en daarna verworden tot ‘een slecht geasfalteerde opstapplek voor voordelige busvakanties’ en twee Febo’s. In 2018 werd het plein weer bijzonder luxe opgeleverd, maar nu ziet Deckers alweer dat het gerenoveerde plein in levendigheid flink achteruitgaat. ‘Help! Het mooie plein sterft een vroege dood!’

Het is onduidelijk of Deckers het Stadionplein nomineert voor meest of minst geslaagde plein. Waarschijnlijk beide.

Verborgen parel

Ook bovengemiddeld vaak genoemd is een verborgen parel in De Pijp, het Van der Helstplein. Autovrij, veel groen, kleine winkels, gemoedelijke horeca, en dan nog de namiddagzon door de platanen. Romantisch en sociaal, schrijft Hans Gieles. ‘Het kan de concurrentie aan met menig Frans of Italiaans dorpspleintje.’

Al helemaal in vergelijking met het Gerard Douplein aan de andere kant van het Sarphatipark. Het Van der Helstplein is wat het Gerard Douplein ooit was – voordat de horeca het overnam. Zo noemt Jonathan Gill het Van der Helstplein het meest geslaagd, en het Gerard Douplein het minst geslaagd (‘Helemaal vol met geparkeerde fietsen!’)

Om het compleet te maken: het Gerard Douplein wordt ook regelmatig genoemd als beste plein. Zeer waarschijnlijk door mensen die er niet wonen.

Opmerkelijk hoe vaak het toch relatief onbekende Abraham Staalmanplein wordt genoemd. Het jarenzestigplein in Slotervaart, met de karakteristieke, verspringende balkons en de geschakelde kiosken, kreeg een monumentale status én een opknapbeurt en mag volgens liefhebbers zeker niet in deze lijst ontbreken. Zeker niet met die nieuwe ijscoman!

Artisplein

Een aantal keer genoemd, en erg origineel: een relatief nieuw plein in Amsterdam, eentje dat je inderdaad snel over het hoofd ziet. Het Artisplein, sinds 2014 vrij toegankelijk, en een geliefde plek om even de rust op te zoeken, of een flamingo in de ogen te kijken.

En dan is er nog de bijdrage van Peter Smit. ‘Purmerend heeft het plein dat Amsterdam graag zou willen, maar niet heeft.’ Hij heeft het over de Koemarkt. Weids, met veel zon en terrassen, geen herrie van brommers en trams, en ook nog een beeldengroep (inderdaad: van koeien). ‘Amsterdammers, kom zelf eens kijken. Met bus 305 vanaf Centraal Station of bus 301 vanaf Metro Noord bent u er in twintig minuten.’

Mercatorplein, vaak genoemd als minst geslaagde plein. Beeld Jakob van Vliet

Minst geslaagd

Ook Aad de Kaper kan het niet laten even te plagen: ‘Het minst geslaagde plein is geheel Amsterdam.’

Maar verder leverde die oproep vooral heel vaak dezelfde antwoorden op. We hebben niet geturfd, maar het zal wel spannen tussen het Mercatorplein en Bos & Lommerplein (‘Niet te redden vanaf dag 1,’ schrijft @_angelrose, en ‘Vooral dat afschuwelijke blauwe hotel op de achtergrond’, vindt @ber_nice23).

De subtop bestaat uit het Delflandplein, Buikslotermeerplein en Waterlandplein, door Ed Eringa ‘de orange Death Valley’ genoemd.

Ook vaak genomineerd zijn ‘al die pleinen die eigenlijk kruispunten zijn, zoals ‘Weesper’ plein’ (@victoriavolgt). In deze categorie vallen ook het Muntplein, Prins Bernhardplein en Mr. Visserplein.

Het Frederiksplein zorgt voor een opmerkelijk schisma. Enkele oudere lezers nomineren het als lelijkste plein. Vooral door de bouw van de Nederlandsche Bank is ‘de sjeu’ van het plein verdwenen, vindt bijvoorbeeld Henri Braakenburg. Daar heeft de Instagramgeneratie geen last van. Het Frederiksplein wordt op Instagram meermaals als beste beoordeeld. ‘Lekker groen,’ schrijft @akicobic.

Hetzelfde lot treft het Haarlemmerplein. ‘Het wil maar niet lukken om van het Haarlemmerplein een fijn plein te maken,’ schrijft Bien Schols. ‘Als de zon schijnt en warm is, is het best een leuk plein, spelende kinderen, mensen zitten op bankjes. Maar als de zon weg is, is het weer een troosteloze en dooie boel.’

Terwijl het Haarlemmerplein op Instagram juist enkele malen wordt genoemd als beste plein. ‘Mis alleen nog een terras,’ schrijft @marissa_3019.

Maud de Wildt nomineert het mooiste én lelijkste plein, die ook nog eens op steenworp afstand van elkaar liggen. Het kruispunt van de Hogeweg en de Linnaeusparkweg was volgens De Wildt niet meer dan een kruising, maar sinds de terugkeer van een fontein mag het zich met recht een prachtig pleintje noemen, zeker met die bomen.

Daar staat het Oranje-Vrijstaatplein tegenover. De Wildt: ‘Zomers een van de heetste plekken van de stad. Het plein telt welgeteld één boom. Niemand wil hier graag zijn.’

Dat laatste is een uitstekende definitie van een niet-geslaagd plein.