Het einde van cultureel Siberië: zo wordt Buikslotermeerplein een nieuwe hotspot

Buikslotermeerplein, naast de Pathébioscoop komt het pand met de twee musea en het theater. Beeld Jakob van Vliet

Waar het Buikslotermeerplein vroeger een kruispunt was van doorgaande wegen, verlaten bushaltes en een met leegstand worstelend winkelcentrum, gaat de buurt mee in de vaart der stadsvernieuwing. Er worden enorme woontorens gebouwd, er staat een flinke bioscoop, jeugdtheaterschool DAT! zit er, er is een restaurant geopend, veel groen, een skatebaan. Verderop is de Bowlingbaan Noord, waar een cultureel centrum komt, ingericht door de buurt. Al blijft station Noord, de eindhalte van de metro, nog geen erg prettige plek.

Maar, een culturele hotspot kon je de buurt rond het Buikslotermeerplein nog niet noemen. En dat gaat eindelijk veranderen. Onlangs werd bekend dat er niet één, maar wel twee nieuwe musea op het plein neerstrijken. Samen met een stadspodium voor theater en spoken word komen ze, als alles wordt goedgekeurd, in één gebouw. In 2027 zou alles open kunnen.

Het Parool sprak drie mensen die nauw betrokken zijn bij de totstandkoming van de twee musea en het nieuwe stadspodium.

Museum Of Our Food, Isabel Meniño (54) is museoloog en eigenaar van Divina Kitchen Projects, waarmee ze al 20 jaar projecten met voedsel en educatie ontwikkelt:

“In 2015 ben ik gaan nadenken waarom er in Nederland geen fysieke plek is om te leren over voedsel en eetcultuur. Het Museum Of Our Food wordt geen klassiek museum waar je nergens aan mag zitten of waar je stil moet zijn omdat mensen zich op kunst willen concentreren. Het wordt meer een doe-museum, waar ook kinderen zich vrij kunnen voelen om dingen te doen, proeven, experimenteren, voelen en leren. Voedsel raakt aan zoveel zaken: milieuvraagstukken, gezondheid, landbouw, wetenschap en cultuur. Het moet een toegankelijke plek worden waarin iedereen zich herkent.”

“Ik ben zelf van Spaanse afkomst. Mijn vader kwam in 1962 al een van de eerste gastarbeiders naar Nederland. In mijn gezin was eten heel belangrijk. Voor ons is eten een verbinder. Het enige vergelijkingsmateriaal dat ik nu heb is het Museum of Food and Drink in Brooklyn. Maar ons museum wordt een slag groter.”

“Als locatie had ik in eerste instantie niet aan Noord gedacht. Maar ik ken de buurt goed, want ik ben vlakbij het Buikslotermeerplein geboren. Het is nog niet een bruisende cultureel plein, maar we hebben er vertrouwen in dat het dat gaat worden. We willen echt een toegankelijke plek maken waar alle verschillende groepen uit Noord zich thuis voelen.”

“Uiteraard komt er ook een restaurant. Maar niet zoiets als je normaal in een museum tegenkomt. Het wordt bijzonder, laagdrempelig en ook heel kindvriendelijk.”

De tekst gaat verder onder de video.

Joachim Fleury (60), advocaat en bestuurslid van vele theatergezelschappen, staat aan de basis van Stadspodium Noord:

“Stadspodium Noord gaat uit van schrijvers, verhalen en verhalenvertellers. In Nederland hebben we een rijke theatertraditie, maar daarin staat de regisseur altijd centraal, de schrijver staat veel meer aan de zijlijn. Daardoor is de vorm soms belangrijker dan de tekst. Ik heb lang in Engeland gewoond en daar is de toneeltekst juist heel belangrijk.”

“Wij willen ons nu ook richten op verhalenvertellers en schrijvers van toneel. Er zijn zo veel verhalen uit alle delen van de samenleving die we niet genoeg horen. Theater is voor iedereen. Shakespeare was ook het vermaak voor de grote massa. Bij ons kan het heel uitgekleed zijn, dicht tegen spoken word aan. Maar ook toneel met muziek en zang erbij en alles ertussenin. In het centrum staat de schrijver en de nieuwe tekst.”

“We werken onder meer met mensen die betrokken zijn bij het Bijlmerparktheater en Noorderwoord. Ooit hadden we het plan om Britse stukken hierheen te halen en hebben we Stichting Sismo stories en performances opgericht, maar toen kwam de coronapandemie en is dat stil komen te liggen. Totdat het gebouw er is, gaan we alvast dingen doen op het Buikslotermeerplein, met basisscholen uit de wijk en buurtbewoners, zodat mensen wennen aan het feit dat er iets gaat komen.”

“Straks wonen we in één complex. We zeggen voor de grap al: het Museum Of Our Food doet de dag, wij de avond en het Museum of Dance Music de nacht. Het klopt natuurlijk niet helemaal, maar we kunnen elkaar aanvullen, want we zijn heel verschillend.”

Bart Cordemeijer (42), adviseur bij Van Dooren Advies, is mede-oprichter van Museum of Dance Music (MDM):

“Samen met Martijn Meeske en Peter Hillebrands (voormalig ID&T) zijn we vier jaar geleden begonnen met een museum om dancemuziek te beleven en de geschiedenis in te duiken. We waren al lang in gesprek met de gemeente over deze locatie in Noord, dus in de tussentijd zijn anderen in de oude IT een museum begonnen over elektronische muziek, Our House. Dat doen ze tof, maar wij trekken het breder en maken er een vaste experience van. We zien ook mogelijkheden om samen te werken.”

“Behalve een museum gaan we ook studioruimtes verhuren en met de Muziekschool Noord werken. Verder wordt het museum echt een belevenis, met acht verschillende werelden waar je doorheen loopt.”

“Qua openingstijden zien we onszelf als een verlengstuk van een normaal museum, dat meestal om 17 uur sluit. Wij gaan dan juist open, met af en toe een clubavond. In de ochtend zijn we open voor scholen.”

“Amsterdam is de bakermat van de dancemuziek, muziek die niet hoeft te worden weggestopt in discotheken, maar ook zichtbaar en hoorbaar mag zijn op zo'n prominente plek. De oprichters hebben ook echt een band met Noord. De ID&T-jongens komen allemaal uit Landsmeer, net als Peter Hillebrands, hij woont er zelfs weer. Ze willen graag iets teruggeven aan Noord, waar ze een groot deel van hun jeugd hebben doorgebracht.”