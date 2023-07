Het effect van de Weesperknip wordt nu gemeten. Hoe gaat dat in z’n werk?

Beeld ANP

1. Wat wordt er precies gemeten?

Grofweg vier hoofdzaken.

Ten eerste de drukte en de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer. Met 300 kentekencamera’s door de hele stad wordt niet alleen gekeken hoeveel voertuigen ergens rijden, maar ook hoe ze precies door de stad gaan nu de Weesperstraat is afgesloten. Daarnaast wordt bijgehouden hoe laat ze waar zijn en in welk type voertuig. “Het gaat om tientallen miljoenen waarnemingen,” zegt de woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer).

Als alle gegevens binnen zijn worden deze geanonimiseerd, waarna een analyse volgt over het aantal verplaatsingen, kilometers, de reistijd en de routes die mensen door de stad rijden. Ook data van navigatiebedrijf TomTom wordt gebruikt.

Ten tweede de luchtkwaliteit en geluidoverlast. De effecten daarop worden berekend met de Urban Stategy Tool, een uitgebreid rekenmodel dat niet alleen rekening houdt met de hoeveelheid en de samenstelling van het verkeer (zoals wat voor voertuigen er rijden, hoe oud ze zijn en op wat voor brandstof ze rijden), maar ook of er bijvoorbeeld bomen langs een weg staan en of het waait. De uitkomsten van het rekenmodel worden na afloop van de knip naast de daadwerkelijke verkeerscijfers gelegd. Ook worden de GGD-punten gebruikt die de concentratie stikstofdioxide in de lucht meten.

Daarnaast wordt het aantal ongelukken in de gaten gehouden en de rijtijden van de hulpdiensten, het openbaar vervoer en het fietsgebruik (dat gebeurt via fietstelpunten). Via vragenlijsten onder bewoners, weggebruikers en ondernemers wordt intussen onderzocht hoe de knip de leefbaarheid op een plek beïnvloedt.

Alles draait uiteindelijk om de cruciale vraag: wat gebeurt er met de omgeving als de Weesperstraat wordt afgesloten en er daardoor veel minder verkeer rijdt op de Wibautas (de Wibautstraat, Weesperstraat en de Valkenburgerstraat?) En hoe ervaren bewoners en weggebruikers zo’n nieuwe situatie?

2. Waarom wordt er nu pas gemeten? Die knip is toch al vier weken oud?

Klopt, en dat was meteen onderwerp van kritiek – dat er gemeten zou worden als een groot deel van het land al vakantie zou hebben. Volgens de gemeente is er echter eerst een gewenningsperiode van vier weken nodig voordat er gemeten zou kunnen worden.

Pas als het verkeer enigszins gewend is geraakt aan de nieuwe situatie zouden de metingen voor en tijdens de knip goed met elkaar vergelijken te zijn. ‘Een zekere chaos’ zou er daarom ook in de eerste periode bijhoren.

3. Waar worden de resultaten mee vergeleken?

Met een nulmeting die in september vorig jaar is uitgevoerd, met behulp van diezelfde kentekencamera’s. Daaruit bleek onder andere dat vanaf de ochtend- tot aan de avondspits zo’n 1500 voertuigen per uur door de Weesperstraat rijden (28.000 per dag), met een snelheid van 20 tot 30 kilometer per uur.

Tijdens de nulmeting, die twee weken duurde, werd ongeveer 70 procent van de auto’s maar één keer in de Weesperstraat gezien. Ongeveer 3 procent kwam er 10 keer of vaker.

Interessant aan de nulmeting is ook de verwachte extra rijtijd tijdens de knip. Ruim 40 procent zou tijdens de knip even snel op z'n bestemming moeten zijn en vrijwel niemand zou langer dan 10 minuten moeten omrijden. Dat terwijl automobilisten en chauffeurs regelmatig vertellen met vertragingen van zo’n half uur per rit te maken hebben.

Volgens Walther Ploos van Amstel, specialist stadslogistiek, krijgen zeker 100.000 voertuigen dagelijks te maken met langere reistijden. Hij schatte de kosten van al die extra reistijd alleen al in op zo’n 8 tot 10 miljoen euro.

Hoe lang Amsterdammers uiteindelijk precies langer in de auto hebben gezeten door de knip, zal allemaal moeten blijken uit het eindrapport van de gemeente.

4. En wanneer is die te verwachten?

Dat duurt nog een tijdje: pas in november komt de gemeente met een eindrapport. Die tijd is nodig om de enorme hoeveelheid aan data te verwerken en in een analyse te gieten, aldus de woordvoerder van Van der Horst.