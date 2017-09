Het eerste deel van de 3D-geprinte stalen brug is af

"Het moment dat het de goede kant op ging, kwam al vrij snel," zegt Van der Velden. "Als ik terugkijk op ons eerste ontwerp van de brug, lijkt dat in niets meer op wat we nu hebben. Door het testen en ontwikkelen zijn we steeds dichter bij de optimale vorm en sterkte gekomen."



Printen op locatie

De eerste 3D-geprinte brug wordt nog in de loods gemaakt. In het najaar van 2018 wordt de brug verplaatst naar de Oudezijds Achterburgwal. Als het aan Van der Velden ligt, wordt de tweede brug in de openlucht geprint. MX3D is nu namelijk zo ver met de technologie dat ook dat mogelijk is.



Inmiddels heeft het bedrijf negen robots en staan er nog twee klaar om alle brugonderdelen te printen. "We willen onze robots uiteindelijk zo ver krijgen dat ze zonder menselijke supervisie in de buitenlucht kunnen opereren. Dat ze hun eigen fouten kunnen herstellen of die in elk geval kunnen constateren."



Mensenhanden zijn dan dus niet meer nodig, althans niet voor het laswerk. Het team van acht personen onder wie ingenieurs, architecten en programmeurs werkt hard om in maart 2018 de brug klaar te hebben.



Van der Velden: "Stiekem loop ik af en toe over het eerste gedeelte van de geprinte brug. Dat voelt al zo goed dat ik er alle vertrouwen in heb dat straks heel Amsterdam kan genieten van onze brug."