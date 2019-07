Het duurde zeven uur, maar een burenruzie tussen zwanenfamilies is opgelost

Hulpdiensten tijdens de zeven uur durende reddingsactie van een zwanenfamilie op de Linnaeuskade. Beeld Politie Amsterdam Water-Havens

De territoria van zwanenfamilies op de Linnaeuskade kennen volgens de dierenambulance harde grenzen: families hebben ongeveer de ruimte van brug tot brug. Een alleenstaande moeder was kennelijk niet op de hoogte van deze afspraken: moederzwaan zat met haar vier jongen vast tussen twee families.

“Dit gaat niet op een speelse manier, maar tot de dood,” zegt Margje de Jong, directeur van de dierenambulance Amsterdam. “Zeker als ze broeden zijn zwanen heel territoriaal, dan verdrinken ze andere zwanen." Elke vijf minuten werd de meldkamer gebeld door bezorgde buren. “Het is een zeer agressieve verjaging en aanval, die een hoop herrie maakt. De moeder kon met haar jongen op geen enkele manier weg, dus besloten wij in actie te komen.”

De reddingsactie duurde maar liefst zeven uur en leest als een kinderthriller. Medewerkers van de dierenambulance gingen zelf het water in om achter de zwanen aan te zwemmen, twee politieagenten werden ingeschakeld − vanwege de hoogte van de brug in hun kleinste boot − en burgers hielpen door opblaasbootjes en visnetten uit te lenen.

‘Best een kunst’

Uiteindelijk werd de familie onder een brug gedreven. Hulpverleners stonden met netten op de kade en burgers hielden bij de brug visnetten vast. De politie blokkeerde het water met hun boot aan de ene kant, aan de andere kant schoof een hulpverlener van de dierenambulance in een bootje naar de zwanen toe.

Heel stil en langzaam naderde de hulpverlener de familie. Hup, net erover, en moedergans was eindelijk gevangen. De jongen konden een voor een met vangnetten uit het water worden gevist. “Het moest allemaal heel voorzichtig gebeuren,” zegt De Jong. “We wilden de jongen natuurlijk niet van de moeder scheiden, want ook zij is heel beschermend en kan dus agressief worden. Ook wilden we de zwanen geen pijn doen of beschadigen. Het is best een kunst.”

Na een controle bij de vogelopvang bleek het vaderloze gezin naast een paar schrammen en uitputting in orde. De zwanen werden vrijgelaten in de Amstel. De Jong: “Amsterdam-Oost is leuk wonen, maar wel wat dicht op elkaar. Ze hebben nu een prachtige, vrijstaande woonplek, waar ze hun eigen territorium kunnen vestigen.”