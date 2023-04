Het dure ei drijft vroeg of laat de horecaprijzen op: ‘Ik wacht nog af tot Pasen’

De prijs voor een ei breekt records deze Pasen. Amsterdamse ondernemers krijgen daar ook mee te maken. Wat is daarvan terug te zien in de prijs voor een gebakje, omelet of pannenkoek?

Het zomermenu van Pancakes Amsterdam is dinsdag vervroegd ingegaan, om met een nieuw aanbod ook hogere prijzen door te kunnen voeren. “Dat heb ik met pijn in mijn hart gedaan, maar het kon niet anders,” zegt eigenaresse Nicolette Bosschieter.

In de vijf pannenkoekenhuizen (onder andere in de Negen Straatjes, tegenover CS en op de Zuidas) wordt niet met een kant-en-klare mix gewerkt, dus Bosschieter heeft de prijzen voor alle ingrediënten zien stijgen. “Melk en graan zijn ook 30 procent duurder geworden, dus eieren kunnen er ook nog wel bij.”

De hogere prijzen, een pannenkoek met citroen en suiker (€9,50) is sinds dinsdag één euro duurder, dekken lang niet alle extra kosten. “Je slokt voor de helft je eigen marge op om de klanten te behagen. Hoelang dat houdbaar is, is maar de vraag. Ik sluit niet uit dat ik de prijzen dit jaar nog een keer moet verhogen.”

De vogelgriep en de prijs van kippenvoer, die steeg door de oorlog in Oekraïne, hebben de prijs van een ei in de supermarkt tot 30 cent opgedreven; bijna 30 procent duurder dan een jaar geleden, volgens Wageningen University & Research.

En dat merken ook patisserieën, lunchrooms en (pannen)koekenbakkers. Zo zag Oeuf Amsterdam in De Pijp, waar in alle gerechten ei zit, de inkoopprijs voor een eitje in een half jaar stijgen van 14 cent naar 21 cent. Met 2500 eieren per week tikt dat aan. “We accepteren die prijzen, want wij zíjn ei. We kunnen niet zonder,” zegt eigenaar Jeroen van der Linden. Zo gaan er drie eieren in een omelet en wordt een broodje smashed avocado geserveerd met een gepocheerd ei.

Eenpersoonsgebakjes

Ook voor Patisserie Holtkamp op de Vijzelgracht zijn duurdere eieren niet nieuw. “Vorig jaar na Pasen hebben we de prijzen verhoogd, omdat eieren, maar ook room en tarwebloem zo duur waren dat we wel moesten,” zegt eigenaresse Angela Holtkamp-Cambach. Eenpersoonsgebakjes kosten sindsdien 25 tot 50 cent extra, taarten ongeveer 2,50 euro.

De Landsmeerse eierfabriek Adriaan Goede BV verwerkt dagelijks twee miljoen eieren, onder andere tot eipoeder voor bijvoorbeeld pannenkoekmixen. Ook hun prijzen zijn afgelopen jaar gestegen. “Het begon met de oorlog in Oekraïne, toen zagen we al dat de eierprijzen met 20 procent omhoog moesten,” zegt manager Henk Jan de Kat.

De toegenomen vraag zorgt echter voor de grootste prijsstijging, zegt De Kat. “Er is 10 procent meer vraag, maar de kippen zijn niet 10 procent meer eieren gaan leggen.”

Centenwerk

Gasten van de Pannenkoekenboot, waarbij je tijdens een rondvaart vanaf de NDSM-werf onbeperkt pannenkoeken mag eten, zien de duurdere eieren niet terug in de prijs van hun ticket. “We hebben een pannenkoekenmix waarbij alleen nog water toegevoegd moet worden. De eieren zijn daar al in verwerkt,” zegt manager Marlot de Bruin. De inkoopprijs is ‘wel gestegen, maar niet exorbitant’.

In januari kreeg het menu van Oeuf voor het laatst hogere prijzen (smashed avocado werd 13,50 euro in plaats van 11,50 euro). “Ik wacht nog af tot Pasen, of ik de prijs ga doorberekenen,” zegt Jeroen van der Linden. “Zolang het centenwerk blijft, valt het mee, maar als het om 10 cent of meer gaat, moeten we wel.”

Ook bij Holtkamp staan er, ‘tot het de spuigaten uitloopt’, geen nieuwe prijsverhogingen op de planning. Angela Holtkamp-Cambach: “Dan blijven we bezig, dat kunnen we niet maken. Het is al prijzig, omdat het handwerk is. Het moet wel een beetje leuk blijven.”

