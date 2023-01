Het doek valt voor World of Food in de voormalige parkeergarage Develstein: ‘Het gaat gewoon niet meer’

World of Food in betere tijden. De sloop van het verzamelrestaurant komt eerder dan voorzien, maar is door de stijgende kosten onvermijdelijk geworden. Beeld ANP / Patrick Post

Een vrijwel verlaten gebouw zonder veel activiteit, met plastic afgedekte gaten in het dak, gebroken ruiten en een koude wind die vrij spel heeft in de voormalige parkeergarage: het ooit levendige World of Food loopt nu zichtbaar en voelbaar op zijn laatste benen. Als het aan de gemeente en projectontwikkelaar Lingotto ligt, wordt in februari al een start gemaakt met de sloop van de oude betonnen garage Develstein die sinds de opening in 2015 onderdak heeft geboden aan het verzamelrestaurant.

De sloop komt eerder dan voorzien, maar is onvermijdelijk geworden, zegt dagelijks bestuurder Raoul White namens het stadsdeel Zuidoost. “De exploitatie is geen haalbare kaart meer. De servicekosten voor de ondernemers waren al fors, maar zijn door de stijgende energieprijzen gewoonweg onbetaalbaar geworden. De garage is zo lek als een mandje dus hij valt nauwelijks te verwarmen. Het komt erop neer dat het gebouw nu meer kost dan er wordt omgezet. Het gaat gewoon niet meer. We willen zo snel mogelijk beginnen met nieuwbouw.”

Tijdelijk onderkomen

Want dat de oude Bijlmergarage een tijdelijk onderkomen zou zijn, was van meet af aan duidelijk. Vorig jaar presenteerde de gemeente samen met Lingotto de plannen voor nieuwbouw voor World of Food, als onderdeel van een complex met driehonderd woningen en een aantal culturele voorzieningen. White: “Als alles meezit, kan de nieuwbouw in 2026 in gebruik worden genomen. Er is serieus gezocht naar een alternatief onderkomen ter overbrugging van die periode, maar dat heeft helaas niets opgeleverd.”

Lingotto heeft met de deelnemers aan World of Food gesprekken gevoerd over de voortzetting van het project. De ondernemers die dat willen, krijgen een plek in de nieuwbouw. White: “Er wordt ook een transitiebedrag betaald om de komende jaren door te komen. Daarnaast is gekeken naar andere manieren om mensen te ondersteunen. Eén van de ondernemers kan bijvoorbeeld terecht in de Shopperhal in de Amsterdamse Poort. Maar er zijn er ook deelnemers die stoppen en iets heel anders gaan doen.”

Dat is een teleurstellend resultaat voor het project dat acht jaar geleden juist van start ging om een dertigtal startende ondernemers uit Zuidoost via World of Food door te geleiden naar een eigen restaurant of cateringbedrijf. In een vijftal gevallen lukte dat ook, maar er waren ook afvallers. “Dat is een van de lessen van World of Food,” zegt de bestuurder. “Het is verschrikkelijk belangrijk om de deelnemers goed voor te bereiden om het ondernemerschap. Financiële deskundigheid hoort daar ook bij.”

Uithangbord

Er is de gemeente en de projectontwikkelaar veel aan gelegen om World of Food als concept in stand te houden. “Het is een ijzersterk merk,” zegt White. “World of Food trekt mensen uit Zuidoost, maar ook uit de regio. Het is een goed uithangbord voor het stadsdeel. We willen ervoor zorgen dat de naam ook de komende jaren in beeld blijft. Dat moet gebeuren door geregeld culinaire activiteiten te organiseren en daar een goede marketingcampagne aan te verbinden.”

Bij de start van World of Food werd uitgegaan van een looptijd van vijftien jaar. Lingotto stak indertijd drie miljoen euro in het project, het stadsdeel een half miljoen en uit Brussel kwam nog eens 4 ton. Het is nog onduidelijk wat het voortijdige einde van de foodcourt in Develstein betekent voor de Europese subsidie. White: “We moeten nu eerst de gesprekken afronden met de laatste ondernemers. Daarna gaat de sloop van start en kunnen we eventuele financiële gevolgen in kaart brengen.”